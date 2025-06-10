С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США предоставили Киеву помощи на более 66 миллиардов долларов.

Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2026 год.

Как сообщает Associated Press, такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет. Это может означать, что в будущем Украина будет получать меньше критически важных систем противовоздушной обороны.

"Это сокращение этого бюджета. Эта администрация имеет совсем другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров будет в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру", – заявил глава оборонного ведомства США законодателям во время слушаний в Конгрессе.

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Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США предоставили Киеву помощи на более 66 миллиардов долларов.

Военная помощь Украине: другие новости

7 июня Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму более 35 миллионов канадских долларов (это примерно 25,5 миллиона долларов США). Отмечалось, что в этот пакет войдут, в том числе, бронированные машины Coyote и Bison.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что помощь нашей стране по "датской модели" увеличится до 1,3 млрд евро. Часть средств на финансирование производства оружия в Украине возьмут из доходов от замороженных российских активов.

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