Россияне пытаются подать своему населению "ответ" за удары по аэродромам.

Руководство России пытается выставить террористические удары по украинским городам как месть за операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина". Но пока российское население таким ответом не удовлетворено, удары могут продолжаться.

Такое мнение высказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак. По его словам, Москва хочет закрыть гештальт "возмездия" за уничтоженные самолеты, чтобы осчастливить простых россиян.

Эксперт напомнил, что когда в августе 2024 года началась Курская операция Сил обороны, россияне прибегли к массированным обстрелам Украины в качестве мести. Однако, говоря о нынешних атаках, Ступак предположил, что даже после второго обстрела удовольствия у рядовых россиян нет.

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"Поэтому предполагаю, что под таким брендом акции мести россияне, возможно, будут еще атаковать Украину, западные регионы, ну и прежде всего столицу. Чем больше дыма, пламени, тем более довольным будет выглядеть российское провоенное население", – констатировал военный эксперт.

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На Черниговщине российские дроны разбросали трубы с насечками. Речь идет о боеприпасах, которые представляют большую опасность, ведь время взрыва неизвестно. В полиции отметили, что взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Его диаметр составляет около 5 см, а длина – 35-40 см.

Тем временем в DeepState заявили об увеличении количества попыток оккупантов зайти на территорию Днепропетровской области. Отмечается, что ежедневно враг штурмует участок на границе Днепропетровщины и Донетчины.

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