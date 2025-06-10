Именно беспилотниками Россия чаще всего наносит удары по Украине.

Россия все чаще наносит масштабные атаки дронами по Украине. Более того, количество беспилотников, которые запускают оккупанты, резко возросло, пишет BBC.

Отмечается, что в Украина переживает самые массированные атаки с начала полномасштабного вторжения России. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, в августе 2024 года россияне запустили по Украине 818 беспилотников, в сентябре - 1410 БПЛА, а в октябре - более 2000 дронов.

Журналисты подчеркнули, что уже в мае количество запущенных за месяц дронов впервые превысило 4000 единиц. Они предположили, что в июне может быть установлен новый рекорд.

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Чаще всего россияне атакуют Украину беспилотниками, преимущественно "Шахедами". Также враг часто применяет дроны-обманки, которые призваны сбить с толку системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

В издании напомнили, что Россия впервые начала использовать поставляемые Ираном дроны Shahed в конце 2022 года. Уже к следующему лету она начала производить свою собственную версию беспилотника в специальной экономической зоне в Елабуге, в республике Татарстан. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко говорил о том, что там было произведено 25 000 дронов, а еще 20 000 БПЛА были собраны из ранее поставленных иранских компонентов.

Дехтяренко отметил, что россияне постоянно модернизируют "Шахеды". Он подчеркнул, что враг хочет сделать их менее уязвимыми для украинских систем ПВО.

"Российским инженерам было поручено увеличить их разрушительную силу, чтобы максимально увеличить разрушения и число жертв среди гражданского населения", - сказал он в разговоре с журналистами.

Ночью Россия запустила по Украине более 300 дронов и ракет - что известно

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 10 июня россияне атаковали Украину 322-мя средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был Киев.

Отмечается, что оккупанты запустили по украинским городам 315 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. Также враг применил две баллистические ракеты KN-23 и пять крылатых ракет "Искандер-К".

В Воздушных силах ВСУ поделились, что средствами противовоздушной обороной удалось сбить 284 средства воздушного нападения противника.

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