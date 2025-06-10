Он отмечает, что россияне и дальше будут прибегать к провокациям и "воевать" с гражданским населением.

Нынешние атаки по энергетической инфраструктуре Украины связаны с тем, что российские оккупанты уже начали подготовку для того, чтобы максимально разрушить нашу энергетику – чтобы иметь меньше такой работы ближе к осени и зиме.

Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На вопрос о том, с чем может быть связана активизация российских оккупантов в последнюю неделю, эксперт высказал мнение, что они "продолжают бить по нашим объектам энергетики, пытаясь таким образом разрушить устойчивое и безопасное бытие обычных, рядовых жителей нашей страны".

"Враг акцентирует свои усилия для того, чтобы разрушать наши социокультурные объекты, разрушать дома, жилье обычных жителей нашей страны, которые никакого отношения к украинским Силам обороны не имеют", – сказал Селезнев.

Видео дня

Военный эксперт добавил, что официальная российская пропаганда рассказывает "какой-то бред, мол, они пытаются попасть по военным объектам". Впрочем по факту мы видим прилеты по роддому, жилым домам и учебным заведениям.

На уточнение относительно атак по энергетической инфраструктуре в теплый период года, Селезнев высказал мнение, что "нынешние атаки по нашей энергоинфраструктуре связаны с тем, что они уже начали подготовку для того, чтобы максимально разрушить нашу энергетику, чтобы им было меньше такого типа работы ближе к осени, к зиме".

"Потому что очевидно, что успехи на поле боя у россиян такие себе. А уже для того, чтобы продолжать оказывать невероятное давление на высшее военно-политическое руководство нашей страны, враг и дальше будет прибегать именно к таким провокациям. То есть воевать с гражданским населением, которое точно не может оказать то самое эффективное сопротивление, которое способны реализовать украинские Силы обороны", – сказал эксперт.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в течение ночи 10 июня российская армия атаковала Украину 322-мя средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был Киев. Украинской ПВО удалось обезвредить 284 воздушные цели, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты Америки и Европу к "жесткому давлению" на страну-агрессора ради установления мира.

Вас также могут заинтересовать новости: