Россия намерена уничтожать всех украинцев.

Мобилизация и пополнение рядов Вооруженных сил Украины имеет очень важное значение, потому что если России удастся оккупировать всю Украину, то украинских граждан ожидает геноцидное истребление со стороны российских захватчиков, говорит председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Если обвалится мобилизация, то добра не будет никому - ни тем, кто уклоняется, ни тем, кто на фронте, потому что противник зайдет и будет уничтожать всех. Даже те, кто думают, что они успеют убежать за границу, - я всегда таким гражданам говорю, - что вас в Европе или мире уважают до тех пор, пока существует государство Украина, которое борется, и до тех пор, пока вы являетесь гражданами этой страны. Если не дай бог, мы будем оккупированы и станем частью России, - зная, как работает международное либеральное законодательство, - у вас будут огромные шансы быть депортированными, но уже в Россию", - подчеркнул Тимочко в эфире "Радио NV".

Также он сказал, что если Украина перестанет существовать как государство, то украинцы за рубежом потеряют статус как граждан страны, которая воюет. Об этом, как Тимочко отметил позже в интервью для "Мы-Украина", Россия ведет полномасштабную войну против Украины с целью геноцида украинского народа.

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Он отметил, что неизбирательные удары по жилым домам - это сознательная стратегия российского государства, которую россияне ранее уже применяли против народа Ичкерии, против народа Сирии, а также против многих племен и народов Африки. Теперь россияне эту стратегию используют против украинцев с применением всех видов конвенционного, а иногда и химического оружия. В прифронтовой зоне россияне вообще тотально уничтожают и разрушают украинские города и села.

"И поэтому, когда кто-то надеется, что если где-то придут россияне - что он сможет с ними договориться, или он, продав украинцев, станет каким-то полезным для россиян, он глубоко-глубоко ошибается, потому что для россиян абсолютное не имеет значения, насколько ты лоялен или не лоялен для них. Для них есть государственная программа геноцида, уничтожения украинцев как нации. И они будут ее придерживаться независимо от условий или ситуаций", - констатирует Тимочко.

Он сожалеет, что в Украине многие граждане этого не осознали. И также этого не хотят или не могут осознать по разным причинам международные партнеры.

Другие новости о мобилизации и войне

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина сейчас может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а Россия - 40-50 тысяч, потому что российские потери на фронте больше.

Кроме того, мы рассказывали, сколько ракет и "шахедов" Россия может запускать ежедневно по Украине. Ветеран российско-украинской войны объяснил, что здесь речь идет о сотнях дронов, а вот с ракетами ситуация у оккупантов не такая "праздничная".

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