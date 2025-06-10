ООО "Смарт Гранит" возобновило работу карьера на Передаточнинском месторождении в Запорожской области и провело первый взрыв после долгой паузы. Об этом сообщает NADRA.info со ссылкой на группу Smart-Holding.

"На нашем предприятии Smart Granit состоялся первый взрыв породы после получения официального разрешения. Для нас это не просто техническое действие для добычи щебня - это символ восстановления... Благодарны Запорожской областной государственной администрации за возобновленные разрешения. Работаем для Украины!", - отметили в Smart-Holding.

В Группе отметили, что возобновление работы предприятия означает добычу нового сырья для производства щебня, наращивание объемов, стабильную работу и новые рабочие места на прифронтовой территории.

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"Возвращаемся к полноценной работе, чтобы поставлять щебень для критической инфраструктуры, обеспечивать работой местных и поддерживать экономику страны", - говорится в заявлении Smart-Holding.

О том, что ООО "Смарт Гранит" будет проводить взрывные работы в карьере Запорожская ОВА сообщила 5 июня.

Напомним, в "Смарт Гранит" заявляли, что власть безосновательно блокирует работу предприятия, не предоставляя разрешения на взрывные работы - при отсутствии никаких юридических или безопасностных оснований для этого. Ранее, в июне 2024 года, Государственная служба геологии и недр возобновила действие спецразрешений на пользование недрами для ООО "Смарт-Гранит" на добычу гранита, мигматита, гнейса.