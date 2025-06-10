Для этого ученые изучали покрытый льдом вулкан Аляски.

Обычно вулканы присылают сигналы о предстоящем извержении через деформацию почвы и землетрясения, благодаря чему люди имеют время на эвакуацию. Однако может случиться так, что вулкан извергнется тихо, не дав никаких сигналов. Такие вулканы называют "скрытыми", что является для ученых опасной загадкой. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Earth Science.

В частности доктор Юю Ли и ее команда из Университета Иллинойса создали новую модель, которая может предсказать такие тихие угрозы.

"Несмотря на значительные достижения в области мониторинга, некоторые вулканы извергаются без видимых предупредительных признаков или с минимальными признаками, что значительно увеличивает риск для населения, проживающего поблизости. Наша работа помогает объяснить, как это происходит, путем выявления ключевых внутренних условий, таких как низкий запас магмы и теплая материнская порода, которые делают извержения скрытыми", - объяснила главный автор исследования Ли.

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Известно, что на Земле есть вулканы таких типов. К примеру, в Боливии расположен вулкан Утурунку, который также называют "зомби-вулканом". Несмотря на то, что он не извергался более 25 тысяч лет, он до сих пор активен, ведь из-за него случаются землетрясения и выбросы газа, что свидетельствует о продолжающихся подземных процессах.

"А еще есть незаметные вулканы, которые извергаются практически без предупредительных сигналов. Примерами таких вулканов являются Попокатепетль в Мексике, Мерапи в Индонезии или Стромболи в Италии - все они расположены вблизи населенных пунктов или основных воздушных маршрутов", - добавили в издании.

Для того, чтобы разработать новую модель, которая может предсказать извержения вулканов, ученые решили исследовать вулкан Вениаминова, который покрыт льдом в Алеутской дуге Аляски.

Несмотря на то, что вулкан находится под постоянным наблюдением, он предупреждал о своем извержении только 2 раза из 13, которые происходили с 1993 года. В частности извержение 2021 года было обнаружено только через три дня после его начала.

"Вулкан Вениаминова - это пример того, как вулкан может казаться спокойным, но при этом быть готовым к извержению. Это один из самых активных вулканов Аляски. За последние десятилетия он несколько раз извергался с интенсивностью VEI 3 - это взрывные события умеренной силы, которые могут выбрасывать пепел на высоту до 15 км, нарушать воздушное движение и представлять региональную опасность для соседних населенных пунктов и инфраструктуры - часто без явных предупредительных признаков", - объяснили в Interesting Engineering.

Поэтому чтобы разгадать такую загадку, ученые построили модель, в которую были введены данные о скрытом извержении вулкана в 2018 году.

Ученым удалось обнаружить, что большой поток магмы в камеру в основном увеличивает деформацию почвы, что является четким предупреждением. Однако скрытые извержения становятся вероятными, когда небольшой поток магмы попадает в относительно небольшую камеру.

"Но был еще один ключевой фактор: температура. Модель также показала, что теплая окружающая порода, нагретая постоянным присутствием магмы, делает размер и форму камеры менее значимыми. Эта теплая порода менее склонна к возникновению проявляемых землетрясений или деформации почвы, тем самым увеличивая вероятность скрытого извержения", - отмечают в материале.

В то же время доктор Ли добавила:

"Чтобы смягчить влияние этих потенциальных неожиданных извержений, нам нужно интегрировать высокоточные приборы, такие как скважинные инклинометры и деформациометры, а также волоконно-оптические датчики, а также новые подходы, такие как мониторинг инфразвука и выбросов газа".

Извержение вулканов - последние новости

Как писал УНИАН, в начале июня в Сицилии началось извержение вулкана Этна. Туристы пытались убежать от стихии, чтобы спасти свою жизнь. Тогда сообщалось, что взрывы сейчас имеют высокую интенсивность и почти непрерывные. Отмечается, что вулкан выбросил в воздух большое облако пепла и дыма.

Также в мае стало известно, что в Японии город Кагосима засыпало пеплом после трех извержений вулкана Сакурадзима. После первого извержения столб пепла поднялся на высоту более 2400 м над уровнем моря и двинулся на юго-восток, а уже после второго - на высоту более 4200 метров.

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