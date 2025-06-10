Эксперты говорят о колоссальном росте ВВП Польши, в том числе благодаря труду украинских мигрантов.

Украинцы, которые были вынуждены перебраться в Польшу из-за войны и зарабатывать там, внесли значительный вклад в экономику и не вызвали рост безработицы или снижение заработной платы для самих поляков. Как пишет Reuters, об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН и компании Deloitte.

"Этот отчет развенчивает несколько мифов. Неправда, что влияние беженцев на польскую экономику является негативным", - сказал представитель УВКБ ООН Рафал Костшинский во время презентации отчета.

Согласно отчету, украинские беженцы сделали больший вклад в экономику Польши, чем вывезли денег оттуда.

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"Позволив украинским беженцам начать работать и открывать малый бизнес Польша увеличила свой ВВП на колоссальные 2,7% в 2024 году", - говорится в заявлении Кевина Аллена, представителя УВКБ ООН в Польше.

В отчете отмечается, что украинские беженцы помогли польской экономике стать более специализированной и продуктивной, при этом занятость поляков не снизилась. Напротив, некоторые данные свидетельствуют о том, что присутствие беженцев привело к росту заработной платы на местном уровне.

Согласно отчету, многие украинские беженцы выполняют работу, которая не соответствует их уровню образования, и только треть выпускников университетов занимают должности, требующие наличия ученой степени.

Многих также сдерживает то, что они не владеют польским языком.

В отчете говорится о том, что устранение пробелов в интеграции украинцев на рынке труда могло бы принести макроэкономический эффект в размере 1,60 миллиарда долларов США ежегодно.

Украинцы в Польше

Польша приняла более миллиона украинцев, став лидером по количеству переселенцев и одной из 6 лучших стран для украинских беженцев. Однако все чаще украинцы сообщают о росте враждебности и жалуются на травлю.

Польские чиновники говорят, что страна не будет заставлять украинцев насильно выезжать и отрицают наличие угроз или несправедливости, однако по итогам выборов не исключают изменений в социальном законодательстве.

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