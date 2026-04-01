Капитан ВМС объяснил, как Украина может помочь США в разблокировании Ормузского пролива

Для разблокирования протоки можно, в частности, активно использовать различные типы дронов, отметил Рыженко.

Для танкеров в Ормузском проливе существует три типа угроз – это применение ракет берегового базирования, беспилотных катеров и минирование. Все это может заблокировать пролив для прохода гражданских судов. Об этом рассказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.

"Для этого не нужны интенсивные боевые действия. Нужно просто уничтожить несколько танкеров. И все остальные просто не пойдут через пролив. Глубины Ормузского пролива схожи с глубинами северо-западной части Черного моря, преимущественно до 200 м. И это настоящий клад для установки морских минных заграждений. Кроме того, небольшая ширина пролива, до 55 морских миль. Она позволяет применять ракеты среднего радиуса действия, которые базируются на побережье", – сказал Рыженко.

Он добавил, что с такими угрозами довольно сложно бороться, в частности, Соединенным Штатам. Поскольку у них ранее в этом регионе была другая тактика ведения боевых действий.

"Военно-морской флот США в регионе построен с учетом концепции "голубых вод", Blue Water Capability. Это такие серьезные удары, которые ослабляют боевой потенциал. И это сработало в первые 48 часов операции. Но к тому, что началось потом, группировки ВМС Соединенных Штатов Америки в регионе не были полностью готовы", – пояснил Рыженко.

В то же время он добавил, что у Соединенных Штатов, а также стран Ближнего Востока есть ресурсы для разблокирования пролива. При этом Украина может помочь в этом вопросе, в частности в планировании операции.

"У наших военных самый большой практический опыт в условиях очень активного противодействия противника. Я думаю, что этот опыт действительно будет полезен, особенно в вопросах морской ПВО, перехвата дронов типа "Шахед", благодаря перехватчикам, которые могут базироваться на беспилотных системах. Осуществлять разминирование в этом проливе также возможно благодаря беспилотным системам. Они производятся и в Европе, и в США", – добавил Рыженко.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты могут завершить войну против Ирана без разблокирования Ормузского пролива. Отмечается, что администрация президента США считает, что операция по разблокированию пролива может затянуть боевые действия и выйти за установленные сроки в 4-6 недель.

Сам Трамп ранее заявил, что не ставил целью смену власти в Иране. По его словам, главной задачей США было уничтожение ядерного потенциала Тегерана. Он также отметил, что этой цели уже было достигнуто, а сама война продлится еще "2-3 недели".

