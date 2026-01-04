Не льем слез: Макрон и Стармер отреагировали на ситуацию в Венесуэле

Стармер заявил, что Великобритания давно поддерживает передачу власти в Венесуэле.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали демократический переход власти в Венесуэле.

В сети Х Стармер отметил, что Великобритания давно поддерживает передачу власти в Венесуэле. "Мы считали Мадуро нелегитимным президентом и не льем слез по поводу конца его режима", – отметил он.

Стармер добавил, что в ближайшие дни британское правительство обсудит развитие ситуации с коллегами из США.

"Мы стремимся к безопасной и мирной передаче власти легитимному правительству, которое будет отражать волю венесуэльского народа", - сказал Стармер.

В свою очередь Макрон заявил, что "венесуэльский народ теперь свободен от диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться" этому.

"Захватив власть и нарушив фундаментальные свободы, Мадуро серьезно подорвал достоинство собственного народа. Будущий переход должен быть мирным, демократическим и уважающим волю народа Венесуэлы", - считает Макрон.

Спецоперация США в Венесуэле

В субботу ранним утром в столице Венесуэлы Каракасе раздались взрывы. Американские военные захватили Мадуро и его жену и увезли в США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что будет принимать участие в дальнейших политических изменениях в Венесуэле после отстранения Мадуро, чтобы не допустить прихода к власти подобного ему человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могли бы решить проблему и с некоторыми другими диктаторами так же, как с Мадуро.

