Заместитель главы Совбеза России утверждает, что его страна будет максимально наращивать выпуск вооружений.

Российская Госдума решила расторгнуть важный договор, который касается размещения вооружений.

Деносирован Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщила "Медуза". Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram уже "вскрыл карты". Российский чиновник утверждает, что его страна теперь будет "максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения".

Видео дня

"Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007-м. Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты "национальных интересов". Включая нашу российскую часть Европы", - написал он.

Что такое Договор об обычных вооруженных силах в Европе - это стоит знать

ДОВСЕ 19 ноября 1990 года в Париже подписали полномочные представители 16 государств-участников НАТО (США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Турция) и шесть государств-участников Организации Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Стоит отметить, что Россия - правоприемница СССР.

Договором устанавливаливается равновесие обычных армий разных блоков на низшем уровне, одновременно ограничивая возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии столкновения между блоками и таким образом препятствует созданию потенциала для внезапной атаки и ведения крупномасштабных наступлений на европейской территории.

В 2007 году РФ приостановила действия ДОВСЕ, а 10 марта 2015-го страна заявила о выходе из Договора. 10 мая 2023 года российский диктатор Владимир Путин выпустил распоряжение в котором говорилось, что РФ денонсирует документ.

Вас также могут заинтересовать новости: