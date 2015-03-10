Россия заявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Таким образом, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ становится полным, говорится в сообщении российского МИД.

Российский МИД обвиняет в срыве переговоров НАТО.

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"Страны НАТО предпочли фактически обходить положения ДОВСЕ за счет расширения альянса, одновременно под надуманными предлогами препятствуя вступлению в силу Соглашения об адаптации. Этот курс, проводившийся, несмотря на наши неоднократные предупреждения о его пагубности для режима KOBE, привел к неизбежному результату - приостановлению действия ДОВСЕ Российской Федерацией в 2007 году", - заявили дипломаты РФ.

Однако в заявлении указано, что "этот шаг Российской Стороны не означает ее отказа от дальнейшего диалога о контроле над обычными вооружениями в Европе".

РФ попросила в дальнейшем представлять ее интересы в СКГ Беларусь.

Справка. Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 в Париже полномочными представителями шестнадцати государств-участниковНАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В дальнейшем договор претерпел много изменений из-за распада ОВД, было подлписано несколько дополнительных документов.

В 2007 году Россия приостановила свое участие в договоре.