Польша о выходе РФ из Договора об обычных вооруженных силах: Это серьезная тема анализа для НАТО

Министр обороны Польши Томаш Семоняк негативно оценивает решение Российской Федерации выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Об этом сообщает польское агентство РАР.

"Вижу в этой декларации, в первую очередь, очень плохой политический сигнал, но будет ли иметь это влияние на конкретные действия - увеличения количества солдат или оружия, - увидим", - сказал министр.

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Он выразил убеждение, что такое решение не будет способствовать нормализации отношений между Евросоюзом, НАТО и Россией и отметил, что "багаж проблем" в этих отношениях уже и так большой.

Семоняк напомнил об аннексии Россией Крыма, о поддержке ею сепаратистов на Донбассе и "непосредственном участии" в этих событиях.

Польский министр также назвал упомянутый документ одним из факторов, благодаря которому в Европе последние 25 лет был мир.

"Думаю, что для НАТО - это серьезная тема для анализа", - добавил он, комментируя решение российской власти.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2015 года руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Александр Мазур на пленарном заседании Общей консультативной группы по ДОВСЕ заявил, что Россия с 11 марта приостанавливает участие в заседаниях Общей консультативной группы (ОКГ) по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

"Таким образом, объявленная Россией в 2007 году приостановка действия ДОВСЕ становится полной", - сказал Мазур.

По его словам, такое решение принято, потому что страны НАТО якобы нарушали положения договора «за счет расширения Альянса».

Он также заявил, что практическая работа ОКГ почти полностью свернута и оживлялась лишь накануне очередного заседания Совета МИД ОБСЕ. «Западные партнеры регулярно используют эту площадку для обращений к российской стороне с ритуальными и не имеющими отношения к действительности призывами вернуться к соблюдению неполноценного для нас старого ДОВСЕ», - цитирует Мазура сайт МИД РФ.

Согласно заявлению Мазура, РФ просит Республику Беларусь в дальнейшем представлять ее интересы в ОКГ.

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Как сообщалось, Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств - участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 государств - участников Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в действие 9 ноября 1992 года.

Договор устанавливал равновесие обычных вооруженных сил государств - участников двух военно-политических союзов на низшем уровне, одновременно ограничивая возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии столкновения между блоками и препятствуя, таким образом, созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.