Без Путина не обошлось: Медведев назвал цель Трампа в Гренландии

В Москве уверены, что американский президент пытается косплеить своего российского кумира.

Претензии Дональда Трампа на Гренландию не связаны с угрозой от Китая или РФ. На самом деле он просто хочет быть похожим на российского диктатора Владимира Путина и войти в историю, как собиратель земель. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что "трусливые" европейцы "от страха" будут пытаться убедить Трампа пойти на некий компромисс по Гренландии, например, передать остров в долгосрочную аренду США с правом разрабатывать полезные ископаемые и строить военные базы.

Однако, по мнению, Медведева, Трампу нужно не это, и "все всё понимают".

"Ему нужно закрасить на картах мира остров в звёздно-полосатый колер (уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой) и встать в один ряд с отцами-основателями. Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России", – написал он.

По мнению Медведева, Трамп торопится в вопросе аннексии Гренландии, поскольку "его время неумолимо уходит".

"Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели. Ликвидация НАТО - это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране. И, наконец, позволят ли Трампу сделать это", – добавил бывший российский президент.

Трамп и Гренландия: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Трамп выставил Европе ультиматум, потребовав передать Гренландию США и пригрозив торговыми пошлинами в случае отказа.

По мнению обозревателей, гренландский кризис стал настоящим подарком для Москвы, поскольку вместо скоординированного противодействия российской агрессии страны НАТО оказались на грани внутреннего территориального конфликта. Фокус внимания Запада сместился с Украины на Гренландию.

Также Трамп фактически выполняет ту работу, которую не смог выполнить Путин – развалить НАТО.

Скандал вокруг Гренландии уже имеет прямые негативные последствия для Украины. Сделка о послевоенном восстановлении Украины, которую Киев и Вашингтон планировали подписать в ходе Экономического форума в Давосе, теперь отложена на неопределенный срок. Эта сделка должна была сделать Трампа более заинтересованным в поддержке Украины в рамках мирного урегулирования.

