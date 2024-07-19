Дефект был обнаружен в обновлении программного обеспечения для Windows, операционные системы Mac и Linux не пострадали в результате сбоя.

Глава компании CrowdStrike Джордж Курц сообщил, что компания обнаружила проблему из-за которой произошел глобальный сбой и начала устранять проблемы.

По его словам, CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали из-за этого глобального сбоя. Глава компании подтвердил, что дефект был обнаружен в обновлении программного обеспечения для Windows. Он также отметил, что операционные системы Mac и Linux не пострадали в результате сбоя.

"Это не инцидент с безопасностью или кибератака. Проблема обнаружена, изолирована и развернуто ее исправление. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и будем продолжать предоставлять полные и постоянные обновления на нашем веб-сайте", - написал он в социальной сети Х. Видео дня

Кроме того, глава компании рекомендует организациям убедиться, что они общаются с официальными каналами представителей CrowdStrike.

"Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", - добавил Курц.

Масштабный ИТ-сбой

Как ранее писал УНИАН, утром 19 июля мир увидел серию масштабных сбоев в работе крупнейших коммуникационных и финансовых систем - проблемы коснулись банков, мобильных операторов и авиакомпаний по всему миру.

Украина также не обошла эту атаку стороной. Произошел сбой в работе украинской логистической компании "Новая почта". Компания тогда заявила о технических проблемах в работе своей системы из-за программных обновлений. Позже работа всех клиентских систем и сервисов была восстановлена.

Кроме того, стало известно, что в работе банка Sense произошел сбой в мобильном приложении Sense SuperApp. Также наблюдались сложности в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины.

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