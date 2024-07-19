В учреждениях заявили о временных технических трудностях в работе.

В работе банка Senseпроизошел сбой в мобильном приложении Sense SuperApp. Об этом сообщила пресс-служба банка. Также по сети распространялись ряд сообщений от пользователей.

"Внимание: временные технические трудности в Sense SuperApp. Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", – сообщили в финучреждении.

По данным банка, в приложении пока не работает:

Видео дня

отображение продуктов, карт и счетов;

переводы и обмен валют;

оплата услуг;

покупка облигаций и автогражданки;

открытие депозитов и кредитов;

сборки и справки.

Также в пресс-службе отметили, что, если клиентам нужна срочная помощь, можно написать в любой соцсети банка или воспользоваться чатом поддержки: "Как только все системы будут восстановлены, мы немедленно сообщим вам об этом", – добавили в банке.

Обновлено в 11:30

Также утром 19 июля в течение часа наблюдалась сложность в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины. Об этом в комментарии сообщила пресс-служба оператора.

"Специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию, с 9:20 предоставление всех основных услуг постепенно возобновляется", – говорится в сообщении.

По словам компании, причиной стал сбой в работе глобальных информационных систем, повлиявший на инфраструктуру многих компаний мира.

Сбои в работе украинских компаний

Утром 19 июля также стало известно о сбое в работе "Новой почты". Украинская логистическая компания заявила о технических проблемах в работе своей системы из-за программных обновлений.

Кроме этого, в соцсетях сообщают о сбое в работе мобильного оператора Vodafone – в частности, пользователи жалуются на невозможность совершать звонки.

Вас также могут заинтересовать новости: