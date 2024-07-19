В работе банка Senseпроизошел сбой в мобильном приложении Sense SuperApp. Об этом сообщила пресс-служба банка. Также по сети распространялись ряд сообщений от пользователей.
"Внимание: временные технические трудности в Sense SuperApp. Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", – сообщили в финучреждении.
По данным банка, в приложении пока не работает:
- отображение продуктов, карт и счетов;
- переводы и обмен валют;
- оплата услуг;
- покупка облигаций и автогражданки;
- открытие депозитов и кредитов;
- сборки и справки.
Также в пресс-службе отметили, что, если клиентам нужна срочная помощь, можно написать в любой соцсети банка или воспользоваться чатом поддержки: "Как только все системы будут восстановлены, мы немедленно сообщим вам об этом", – добавили в банке.
Обновлено в 11:30
Также утром 19 июля в течение часа наблюдалась сложность в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины. Об этом в комментарии сообщила пресс-служба оператора.
"Специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию, с 9:20 предоставление всех основных услуг постепенно возобновляется", – говорится в сообщении.
По словам компании, причиной стал сбой в работе глобальных информационных систем, повлиявший на инфраструктуру многих компаний мира.
Сбои в работе украинских компаний
Утром 19 июля также стало известно о сбое в работе "Новой почты". Украинская логистическая компания заявила о технических проблемах в работе своей системы из-за программных обновлений.
Кроме этого, в соцсетях сообщают о сбое в работе мобильного оператора Vodafone – в частности, пользователи жалуются на невозможность совершать звонки.