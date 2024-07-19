В компании обещают, что работа будет возобновлена в ближайшее время.

Украинская логистическая компания "Новая почта" заявила о технических проблемах в работе своей системы из-за программных обновлений.

"В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов", - сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что причины сбоя уже выяснены. В компании пообещали, что работа системы будет восстановлена в ближайшее время.

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"Как только поднимемся - обязательно проинформируем", - добавили в компании.

В 10:13 в компании сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов возобновлена.

"Извините за неудобства. Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов", - говорится в сообщении.

"Новая почта" - последние новости

Ранее сообщалось, что украинская компания запустила новую услугу - упаковку посылки курьером во время отправки из дома или офиса.

30 апреля сообщалось, что "Новая почта" вышла на рынок Испании. Срок доставки из Украины составляет от 8 дней.

В июне "Новая почта" открыла сразу два новых отделения Nova Post в чешских городах Пльзень и Пардубице. Всего для клиентов в Чехии доступны отделения "Новой почты" в пяти городах: Прага, Брно, Либерец, Пльзень и Пардубице.

В июне логистическая компания начала доставлять посылки, документы или грузы до 100 кг между европейскими странами, где есть отделения Nova Post, кроме Молдовы, Румынии и Соединенного Королевства.

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