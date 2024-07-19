По данным Управления воздушным движением ФРГ, проблемы пока возникли только у аэропортов на земле.

Самолеты, находящиеся в воздухе, смогут сесть в аэропортах, несмотря на массовый IT-сбой. Об этом сообщил представитель Управления воздушным движением ФРГ в ответ на запрос BILD.

По словам диспетчеров, в столице Германии уже разрешили посадку 20 рейсов: "Системы управления воздушным движением не нарушены, самолеты продолжают полеты в обычном режиме. Поэтому самолеты могут нормально приземляться", – подчеркнули в Управлении воздушным движением ФРГ.

Отмечается, что IT-проблемы пока только у аэропортов на земле: "Они должны убедиться, что машины доберутся до парковочных мест. Здесь могут возникнуть трудности", – отмечают диспетчеры.

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Если места в том или ином аэропорту не хватит, самолеты будут перенаправлены в другие. Например, для Берлина запасные аэродромы – это Ганновер и Лейпциг. Крупнейшего аэропорта ФРГ во Франкфурте-на-Майне сбой пока что вообще не затронул: "Есть проблемы с IT-обработкой в Берлине. Аэропорт Франкфурта также пострадал, но никаких последствий в виде отмены рейсов, как в Берлине, там по-прежнему нет", –м говорится в сообщении

Массовый IT-сбой во всем мире

19 июля произошел глобальный сбой связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Мир столкнулся с масштабным сбоем в работе крупнейших коммуникационных и финансовых систем. В целом проблемы коснулись банков, мобильных операторов и авиакомпаний по всему миру.

В Украине ряд компаний также сообщил о проблемах в работе. В частности, произошел сбой в мобильном приложении банка Sense – SuperApp. Также утром 19 июля в течение часа наблюдались сложности в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины.

К тому же украинская логистическая компания "Новая почта" заявила о технических проблемах в работе своей системы из-за программных обновлений. Впоследствии в компании сообщили, что работа всех клиентских систем и сервисов восстановлена.

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