Китай получил дешевые 'боеприпасы' благодаря нападению США на Венесуэлу, - Reuters

Аналитики считают, что действия Трампа не ускорят вторжение на Тайвань, но позволят Пекину жестче продвигать свои территориальные претензии.

Нападение США на Венесуэлу может побудить Китай активнее продвигать свои территориальные претензии в отношении Тайваня и Южнокитайского моря, однако не приведет к ускорению потенциального вторжения на остров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оценки международных аналитиков.

По их словам, стратегические расчеты лидера Китая Си Цзиньпина по Тайваню остаются отделенными от событий в Латинской Америке и в значительной степени зависят от внутренней ситуации в КНР, а не от действий Вашингтона.

В то же время захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции США, санкционированной Дональдом Трампом, создает для Пекина неожиданное дипломатическое окно возможностей. Китай, вероятно, использует эту ситуацию для усиления критики Соединенных Штатов и укрепления собственных позиций на международной арене.

Аналитики отмечают, что Пекин может апеллировать к действиям Вашингтона, защищая свою позицию по территориальным вопросам - в частности по Тайваню, Тибету, а также спорным островам в Восточнокитайском и Южнокитайском морях.

"Вашингтон давно обвиняет Китай в нарушении международного права, но сейчас сам наносит ущерб собственной позиции", - заявил Уильям Ян, аналитик Международной кризисной группы.

"Это создает много возможностей и дешевых "боеприпасов" для Китая, чтобы в будущем оказать сопротивление США", - добавил он.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей провинцией - позицию, которую правительство острова решительно отвергает. Пекин также претендует почти на всю акваторию Южно-Китайского моря, что противоречит требованиям нескольких стран Юго-Восточной Азии, которые также заявляют права на части этого стратегически важного торгового маршрута.

Операция США в Венесуэле

Как сообщал УНИАН, утром субботы в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. Американские военные захватили Мадуро и его жену и вывезли в США.

На фоне этих новостей президент США Дональд Трамп сказал, что будет участвовать в дальнейших политических изменениях в Венесуэле после отстранения Мадуро, чтобы не допустить прихода к власти подобного ему человека.

