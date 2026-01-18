Европа уже в состоянии войны с РФ, но прямого конфликта еще можно избежать, - латвийский банкир

Один из способов уменьшить вероятность прямого столкновения – это поддержка Украины, считает Казакс.

Европейский Союз уже фактически находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times. Он призвал европейских политиков и финансовые институты готовиться к дальнейшей эскалации.

"Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]", - сказал он.

Хотя конфликт пока не разворачивается "физически" на территории ЕС, он обратил внимание на кибератаки, которые происходят "постоянно", диверсии против подводных кабелей в Балтийском море и нарушение воздушного пространства Дании, вероятно, российскими дронами.

"Мы должны быть стойкими, чтобы справиться с этим", - подчеркнул Казакс.

По его словам, если какая-то страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к "проблемам финансовой стабильности", сбоям в банковской системе и рискам для устойчивости государственного долга. В то же время банкир подчеркнул, что эти риски "незначительны" и ЕС способен с ними справиться.

"В наших руках - уменьшать вероятность [прямого конфликта с Россией]", - сказал Казакс, отметив, что этого можно достичь как путем поддержки Украины, так и через укрепление европейских вооруженных сил, чтобы Россия понимала: любое нападение - это "слишком высокий риск, который даже не стоит рассматривать".

Издание напомнило, что 52-летний Казакс, возглавляющий центральный банк Латвии с декабря 2019 года, является одним из шести претендентов на пост вице-президента Европейского центрального банка. Также отмечается, что именно Казакс одним из первых предупреждал о рисках инфляции после пандемии Covid-19 и начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Вероятное нападение РФ на Европу

Как сообщал ранее УНИАН, недавно министр обороны Германии Борис Писториус высказывал мнение, что Россия может напасть на страну НАТО еще до 2029 года. По его словам, есть и другие оценки, согласно которым это возможно уже в 2028-м.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предотвратить нападение России на страны НАТО можно, если Альянс будет держаться вместе и обеспечивать надежное сдерживание и оборону. "Важно, чтобы мы не допускали никаких ошибок в отношении воли и способности всех союзников по НАТО защищаться. Это лучший способ предотвратить нападение", - сказал он.

