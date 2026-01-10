'Меня использовали': Бужинская заявила о разрыве с Грицканом

Артисты вместе выступали на концертах.

Украинская певица Екатерина Бужинская объявила о прекращении сотрудничества с исполнителем Михаилом Грицканом, обвинив его в непорядочности.

Сообщение с обвинениями в адрес певца и актера появилось на странице артистки в социальной сети Facebook. Бужинская сообщила поклонникам, что благодарна Грицкану за совместные песни и творческую работу, однако отныне они идут разными путями:

"В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности. Особенно больно осознавать, когда тебя используют в своих целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами. Мой труд, силы и искренность были вложены не для этого".

Как известно, артисты регулярно выступали вместе на больших сценах, а также имели в репертуаре совместные песни. Михаил Грицкан до сих пор не комментировал обвинения в свой адрес.

Как сообщал УНИАН, в декабре Екатерина Бужинская поделилась с подписчиками своей болью - из-за травмы глаза певица оказалась в больнице и уже второй месяц находится в интенсивной терапии. Артистка призналась, что очень скучает по сцене и ждет, когда сможет вернуться к выступлениям.

