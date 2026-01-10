Зеленский: Я не против, чтобы Европа разговаривала с Россией, но есть условие

Президент Украины заявил, что контакты с Кремлем возможны только при условии давления и реальных гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против возобновления диалога между европейскими странами и Россией, если Москва осознает серьезность переговоров и их последствия.

Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg, комментируя заявления европейских лидеров о необходимости возобновления контактов с Кремлем. Зеленский подчеркнул, что такой диалог возможен только при четких условиях.

"Я не против того, чтобы Европа разговаривала с Россией, особенно сейчас, когда есть давление со стороны США, и Европа начала говорить о гарантиях безопасности", – сказал Зеленский.

Он добавил, что переговорный процесс вступает в решающую фазу, хотя его окончательный формат пока остается неопределенным.

"Мы движемся к завершающему этапу, даже если еще не знаем, как он будет выглядеть", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в декабре президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европа должна возобновить прямые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным, если усилия США по достижению мирного соглашения для Украины потерпят неудачу.

Отдельно Макрон пожаловался, что сейчас главы европейских государств и правительств исключены из мирных переговоров с Россией, которые возглавляет администрация США.

