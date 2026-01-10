Почему РФ выбрала Львовскую область для удара 'Орешником': объяснение ISW

Удар "Орешником" направлен на то, чтобы отпугнуть западные страны от оказания военной поддержки Украине.

Россия выбрала целью для удара баллистической ракетой "Орешник" именно Львовскую область, чтобы отпугнуть Европу и Соединенные Штаты от предоставления Украине гарантий безопасности. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW напоминают, что Министерство обороны России пыталось оправдать удар как ответ на якобы атаку украинских дронов по резиденции президента России Владимира Путина на Валдае в ночь с 28 на 29 декабря. Однако ЦРУ установило, что попытки удара по резиденции Путина не было.

Таким образом, удар "Орешником", вероятно, был частью ядерного бряцания России и направлен на то, чтобы отпугнуть западные страны от оказания военной поддержки Украине, в частности, от развертывания войск на Украине в рамках мирного соглашения.

Аналитики напоминают, что коалиция желающих работает завершением деталей гарантий безопасности для послевоенной Украины, включая развертывание многонациональных сил безопасности. Однако Кремль неоднократно заявлял, что подобные западные гарантии безопасности были бы "неприемлемы" для России и что иностранные войска были бы "законными" целями для российских военных:

"Применение ракеты, способной нести ядерный заряд и имеющей многозарядную боеголовку, по западной части Украины, вероятно, было направлено на то, чтобы запугать "Коалицию желающих" и сдержать развертывание таких войск".

В ISW также напоминают, что Кремль в прошлом также использовал "Орешник" для проведения показательных ударов, чтобы отбить у Запада желание оказывать военную поддержку Украине

Так, первое применение ракеты "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года Россия представила как прямой ответ на удары украинских ракет ATACMS и "Storm Shadow" по военным объектам в России.

Удар "Орешником" по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января армия РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, были атакованы Киев и Львовская область, по которой ударила баллистическая ракета "Орешник".

Военный эксперт Юрий Федоров предположил, какая цель была у "Орешника". По его мнению, Россия нанесла удар, чтобы, вероятно, попасть по газовому хранилищу и оказать психологическое давление на Украину и ее западных союзников, ведь "Орешник" воспринимается "как нечто ужасное, как какое-то оружие чуть ли не "Судного дня".

