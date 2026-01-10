Удар России по энергетике: в Минэнерго рассказали о ситуации в Днепре и Киеве

Также там назвали области, где сейчас наблюдается худшая ситуация с электроэнергией.

Россия ночью 10 января снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего пострадала Днепропетровская область. Там без электроснабжения остались более 130 тыс. потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Как добавил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа, в Кривом Роге и районе из-за удара вражеских дронов возникли пожары, повреждена инфраструктура.

Видео дня

"Произошли отключения света", - сообщил Ганжа.

По данным главы ОВА, инфраструктура повреждена и в Днепре. В областном центре и районе перебои с электроснабжением.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", - заверил он.

Ситуация в Киеве и области

В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага. В столице за сутки удалось вернуть свет для более 350 тыс. потребителей.

Также из-за последствий обстрела предыдущего дня до сих пор без света остаются около 10 тыс. потребителей в Киевской области (преимущественно в Броварском районе).

Отмечается, что из-за повреждения сетей на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. В то же время на правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.

Ситуация со светом по стране

"В большинстве регионов Украины в настоящее время применяются вынужденные меры ограничения - графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности)", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, в долгосрочной перспективе обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация наиболее тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Ночная атака РФ 9 января - главные новости

Как писал УНИАН, половина Киева осталась без теплоснабжения в результате массированного российского обстрела 9 января. Из-за сложной ситуации мэр города Виталий Кличко даже призвал киевлян выехать из города, если есть такая возможность.

Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщал, что РФ сильно повредила крупнейшие киевские теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, на время ремонта те дома, которые получали тепло из поврежденных ТЭЦ, могут отапливаться по временным схемам.

Игнатьев также предупреждал, что в условиях резкого похолодания в ближайшие дни дома без отопления рискуют превратиться в холодильники.

