Женщина похудела на 54 килограмма, следуя одному правилу: что она делала

Она смогла похудеть со 137 до 81 килограмма.

28-летняя Дейзи Дженсон смогла сбросить более более 40% своего веса, похудев со 137 до 81 килограмма. При этом, как пишет Mirror, она не соблюдала никаких можных диет, а вместо этого сосредоточилась на устойчивых изменениях своего образа жизни.

В 2023 году Дейзи достигла своего максимального веса в 137 килограммов. Ее индекс массы тела (ИМТ) составлял 44, и она носила одежду 20-го размера. В то время Дейзи ела еду на вынос один раз в день с понедельника по пятницу, а затем почти каждый день на выходных заказывала еду на вынос. Она также говорила, что "тайно ела", съедая несколько пачек печенья и большие пакеты чипсов за неделю. В июне 2023 года, во время полета на Тенерифе, Дейзи поняла, что едва может пристегнуть ремень безопасности, и в тот момент "что-то щелкнуло", и она решила что-то изменить.

План снижения веса

Она начала с того, что сократила потребление калорий. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), нет единого правила, подходящего для всех, но для безопасного и устойчивого снижения веса со скоростью от 0,5 до 1 кг в неделю большинству людей рекомендуется сократить потребление энергии примерно на 600 калорий в день. Для большинства мужчин это означает потребление не более 1900 калорий в день, а для большинства женщин – не более 1400 калорий в день.

При этом Дейзи употребляла четыре полноценных продукта-заменителя пищи в день – такие как батончики, каши, смузи и коктейли.

"Все было готово к употреблению, поэтому я могла не слишком задумываться о том, что я ем, и это было очень удобно – я думаю, что в других диетах мне было очень сложно рассчитывать калории и все остальное", - рассказывает она.

Дейзи также сократила потребление алкоголя, изредка выпивая крепкие спиртные напитки и избегая высококалорийных, таких как вино и пиво.

После пяти недель следования плану Дейзи похудела более чем на 6 кг и перешла к следующему этапу, который включал три продукта-заменителя пищи наряду с низкокалорийным ужином, состоящим в основном из овощей и белка. Для удобства ее ужин часто состоял из салата или низкокалорийного готового блюда.

Спустя несколько месяцев она теряла в среднем 6 кг в месяц. Для дальнейшего поддержания веса Дейзи также следила за тем, чтобы выпивать четыре литра воды в день, и посещала персональные тренировки. Сейчас она весит 80,96 кг, носит одежду 14-го размера и имеет индекс массы тела (ИМТ) 26.

"Нужно изменить свой образ жизни и понимать, что это не может быть временным изменением, но я также думаю, что очень важно двигаться шаг за шагом и не беспокоиться о том, сколько времени потребуется, чтобы похудеть", - советует она.

