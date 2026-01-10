В Украине массово задерживаются поезда из-за непогоды: перечень маршрутов

В "Укрзализныце" подчеркнули, что время опозданий ориентировочное и может меняться.

По меньшей мере 14 пассажирских поездов сейчас курсируют с задержками от 1 до 3 часов из-за аномальных погодных условий, однако "Укрзализныця" постепенно сокращает время задержки ряда поездов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, оборотные рейсы будут отправляться из их начального пункта с ориентировочными отклонениями от графика, которые меньше, чем были в предыдущие сутки.

Как будут курсировать поезда:

№ 219 Днепр–Киев +3 часа;

№ 109/110 Ивано-Франковск–Херсон +2 часа;

№ 144 Рахов–Сумы +1 час;

№ 47/48 Чоп–Барвинково +1 час;

№ 706 Пшемысль–Киев +1 час;

№ 59/60 Чоп–Киев +1:30;

№ 58/57 Ясиня–Киев +1 час;

№ 6/5 Ясиня–Запорожье +1:30;

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчуг +1 час;

№ 33/34 Ивано-Франковск – Кривой Рог +1:30;

№ 107/108 Солотвино–Киев +1 час;

№ 177/178 Ивано-Франковск–Киев +2 часа;

№ 771 Киев–Хмельницкий +1:30;

№ 88/87 Запорожье–Ковель +1 час.

В УЗ подчеркнули, что время опозданий ориентировочное и может меняться. В компании просят пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за уведомлениями в приложении "Укрзализныця".

Ранее сообщалось, что УЗ временно отложила открытие продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 21 января. Это объяснили необходимостью пересмотра расписания движения.

Однако позже железнодорожная компания открыла продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно.

7 января стало известно, что УЗ запустила пилотный проект подключения к интернету поездов дальнего следования. В тестовом режиме оборудовали доступом к Wi-Fi один из флагманских поездов сообщением Киев-Рахов.

