Победа - это комбинация многих шагов: Зеленский о попытке остановить Путина

Президент США Дональд Трамп больше контактирует с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чем с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сказал глава украинского государства в интервью ВВС. Кроме того, по словам Зеленского, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на самом деле чаще встречается с украинской стороной, чем с россиянами.
"Они должны остановить россиян, а не пытаться им угодить, потому что они все равно будут лгать", - высказал мнение президент и добавил, что любые попытки "умиротворения" агрессора не будут иметь смысла.
Относительно заявлений Трампа, якобы это Зеленский "диктатор" или сам "начал войну", Зеленский ответил так:
"Я не диктатор, и я не начинал войну. Вот и все", - сказал он.
Вера в справедливость
Кроме этого Зеленский рассказал о личной усталости из-за войны. Он сказал, что источником его силы является безусловная вера в справедливость, ведь Украина на 100% права в этой борьбе.
"У меня еще есть энергия. Иначе не может быть. Мы боремся за справедливость. Я верю, истина на нашей стороне, и оттуда сила", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что характер войны - это "параллельные пути", где приходится играть в шахматы со многими мировыми лидерами одновременно. Нет единственно правильного способа победить - успех принесет комбинация многих шагов, а главной целью остается остановка Путина, подчеркнул глава государства.
"Он не хочет, но не хочет - не значит, что не будет", - сказал Зеленский о нежелании Путина прекращать войну.
Переговоры об окончании войны
19 февраля Зеленский сообщал, что Украина и Россия ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом уровне.
Ранее Зеленский отметил, что в вопросе территорий у трех сторон были три разных точки зрения. 20 февраля командующий Национальной гвардией, бригадный генерал Александр Пивненко заявлял, что передать РФ территории, которые контролируют Силы обороны, "невозможно на данный момент".