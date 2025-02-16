Путин готовит 'тяжеловесную команду' для мирных переговоров, - британский политолог

Это важный сигнал, свидетельствующий о том, насколько серьезно российский правитель рассматривает перспективы достижения соглашения.

Никто до сих пор не знает, действительно ли российский правитель Владимир Путин настроен на мирные переговоры с Украиной. Вполне возможно, что он просто наблюдает за разногласиями в западном лагере. В то же время нельзя исключать, что он рассматривает возможность определенной сделки.

Учитывая его стиль управления - больше тактический, чем стратегический - он, скорее всего, просто изучает доступные возможности, пишет в статье для The Spectator политолог, глава консалтинговой компании Mayak Intelligence, автор около 30 книг о России Марк Галеотти.

Видео дня

Выбор формата переговоров, места их проведения и участников может многое рассказать об истинных намерениях Путина. Например, в 2022 году на переговорах в Стамбуле Россию представлял Владимир Мединский - бывший министр культуры, известный своей пропагандой "патриотической" культуры. Он финансировал создание учебников истории и военно-патриотических фильмов, которые отражали националистический взгляд на прошлое России. Из-за этого его воспринимали как маргинальную фигуру, хотя, вероятно, Путин просто искал преданного исполнителя, а не самостоятельного переговорщика. Выбор Мединского вряд ли способствовал продуктивным переговорам.

На этот раз, по данным Bloomberg, Кремль формирует "тяжеловесную команду" из опытных переговорщиков, что само по себе является важным сигналом. К ключевым фигурам относятся помощник диктатора Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также финансист Кирилл Дмитриев, который будет играть неофициальную роль.

Должность помощника президента в российской системе может иметь разное значение - от почетного титула до реальной власти. В случае Ушакова - однозначно второй вариант. 77-летний дипломат с 2012 года является главным внешнеполитическим советником Путина, а его влияние только выросло на фоне ослабления позиций министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее Ушаков был послом в США (1998-2008), в те годы, когда Москва больше ориентировалась на сотрудничество с Западом, чем на конфронтацию. Его характеризуют как искусного дипломата и мастера переговоров.

Сергей Нарышкин, известный своими антизападными заявлениями (недавно он предположил, что Польша имеет имперские амбиции в отношении Львова), может выглядеть менее очевидным выбором. Однако его служба уже вела неофициальные контакты с ЦРУ, а сам он - больше политик, чем силовик. Бывший спикер Госдумы, Нарышкин обладает навыками аппаратной борьбы и способен контролировать политические последствия любых договоренностей внутри России.

Финансист Кирилл Дмитриев - выпускник Стэнфорда и Гарварда, бывший сотрудник McKinsey и Goldman Sachs, ныне возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций - может стать неожиданным игроком в переговорах. Его опыт работы на Западе и нетрадиционный подход могут сделать его ключевой фигурой в неформальных каналах связи, в частности в случае победы Дональда Трампа. Дмитриев уже сыграл роль в увольнении американского учителя Марка Фогеля, что принесло Трампу политические дивиденды и одновременно послужило выгодным сигналом для Москвы.

Галеотти считает, что пока рано говорить, когда и состоятся ли вообще переговоры, не говоря уже об их возможном успехе. Однако первые сигналы свидетельствуют, что на этот раз Путин подходит к ним значительно серьезнее, чем можно было ожидать.

Мирные переговоры - это нужно знать

Напомним, ранее УНИАН писал, что возможные переговоры в Саудовской Аравии по завершению войны прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

"Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это...".

В то же время он добавил, что Украина не собирается участвовать в переговорах по устаревшему формату, когда важные решения принимаются без ее участия.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет иметь переговорщиков в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России:

"На сегодня на переговорном столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам".

Вас также могут заинтересовать новости: