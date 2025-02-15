Президент заявил, что еще не обсуждалось, кто войдет в переговорную группу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможных переговорах в Саудовской Аравии касательно завершения войны. По его словам, он пока ничего не знает о такой встрече.

"Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина не собирается принимать участие в переговорах по устаревшему формату, когда важные решения принимаются без ее участия.

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"Мне кажется, что всем надо привыкнуть, что нельзя "завтра там, и Украина там сидит", как это было много лет. "Мы здесь решаем, мы вам скажем куда". Ну это не серьезный разговор", - подчеркнул он.

Кроме того, президент заявил, что еще не было обсуждений того, кто войдет в переговорную группу Украины. Он считает, что сейчас важнее принести в Украину стойкий мир, чтобы избежать дальнейшей агрессии со стороны РФ.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлогг заявил, что Европу не ждут за столом переговоров о завершении войны. Он подчеркнул, что Украина будет присутствовать за столом переговоров и об обратном не может быть и речи.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Штаті стремятся добиться длительного мира в Украине, а не просто нескольких лет паузы в войне. Украинская и американская делегации обсудили, как достичь продолжительного мира, отметил он.

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