Тем временем журналистка Fox News заявила, что Украину не информировали о переговорах США и России в Саудовской Аравии.

Украина не будет иметь переговорщиков, которые представят ее в Саудовской Аравии, где состоятся переговоры с участием США и России. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на переговорном столе ничего нет, что можно было бы обсуждать. Россия не готова к переговорам", – сказал он в эфире телеканала "Мы - Украина".

По словам Подоляка, Россия не хочет переговоров. Страна-агрессор хочет формальный переговорный стол, на котором она получит несколько вещей.

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"Первое – это оперативная пауза, чтобы доапгрейдить свою армию. Второе – для того, чтобы повысить ультимативные требования. И третье – чтобы проспекулировать на теме санкций", – констатировал он.

Между тем журналистка FoxNews Нана Саджая со ссылкой на украинского чиновника заявила, что Украину не информировали об американо-российских переговорах в Саудовской Аравии и не приглашали на них.

Переговоры в Саудовской Аравии

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе должна состояться встреча представителей США, РФ и Украины в Саудовской Аравии. Он отметил, что ни его самого, ни диктатора Путина на той встрече не будет.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что представители команды Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию, где должны начать мирные переговоры с представителями Украины и РФ. От США участие в переговорах будут принимать советник по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

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