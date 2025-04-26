Американская корпорация McDonaldʼs еще в конце 2024 года это сделала.

Стало известно, что еще в декабре 2024 года американская корпорация McDonaldʼs подала в российскую Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на "регистрацию товарных знаков". И только в апреле 2025 года они были опубликованы в базе данных службы, передает пропагандистское "РИА Новости".

Сейчас эти заявки находятся только на стадии "формальной экспертизы" и "экспертизы заявленных обозначений". Однако, как сообщает гендиректор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина, шансы на регистрацию товарных знаков McDonaldʼs высоки, так как корпорация "сохранила права на все свои ключевые бренды в РФ".

Что нужно знать о McDonaldʼs в России

Как только началась полномасштабная война России против Украины, ряд компаний вышли с их рынка. В частности, это касается и сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs, которая сначала "приостановила свою работу" в марте 2022 года.

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А спустя несколько месяцев, в мае, окончательно покинула российский рынок, продав весь свой бизнес экс-совладельцу угольной компании "Южкузбассуголь" из Новокузнецка Александру Говору

В итоге из McDonaldʼs, в результате ребрендинга, возникли рестораны "Вкусно - и точка".

Другие новости о бизнесе в России

Ранее УНИАН сообщал, что южнокорейские компании готовятся к возвращению в Россию. Этот шаг обусловлен тем, что Россия рассматривается как важнейший рынок для диверсификации деловых интересов Южной Кореи, особенно в условиях растущего тарифного давления со стороны США.

Кроме того, крупнейшая американская нефтяная группа расширяется в России. Компания из Хьюстона SLB в июле 2023 года публично обязалась прекратить "поставки продукции и технологий в Россию" со своих глобальных объектов. Однако компания продолжала импортировать материалы из других источников, поставив оборудование на сумму $17,5 млн в период с августа по декабрь 2023 года - последнюю дату доступных данных.

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