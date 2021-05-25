Василий Рыбников

Вяликая история о том, как смелый русский майор Вихрь ценой собственной жизни, оборванной на последних минутах фильма рукой коварного биндеровца, спас Краков от подрыва фашистскими бомбистами, сегодня получает неожиданное продолжение. На этот раз в роли майора выступает Отец всех беларусов Александр Лукашенко, сумевший в последнюю минуту отвести беду от буржуазного Вильнюса, вызвав огонь прямо на себя.

Лукашенко не только спас мир, но и разворошил целое шпионское кубло

Страшно даже представить, что было бы, если бы смертоносный самолет «Ryanair» благополучно сел в Вильнюсе, - скорее всего, ничего, и от этого еще страшнее. Подробности этой чудовищной трагедии начинают всплывать только сейчас. Мирно посадив бомбардировщик сообщением «Афины - Вильнюс» в Минске, Лукашенко не только спас мир, но и разворошил целое шпионское кубло, крепко наступив на горло фашистам со всех уголков планеты.

А началось все с безобидного, на первый взгляд, письма , которое прислал Александру Григорьевичу уважаемый ХАМАС. «Слушай сюда, усатая сабака, - писал ХАМАС, - мы, солдаты ХАМАС, туребуем ат тибя, как самого улиятельного гаспадина Европейского союза, нимедленно пирикратить паддержку каварный Израиль и паувелеть другим, чтоб тоже не паддержиували каварный Израиль. Если ты не пирикратишь паддержку каварный Израиль, мы узарвем Вильнюс бомба, каторый ми залажили в самолет 4978, на катором па странному соупадению летит агент иностранных разведок Протасевич, и пусть тибе потом будет поделом! С пуриветом, твой ХАМАС» (опубликовано на языке оригинала).

Александр Григорьевич прекрасно понимал, что никто в Европе не оценит его благородства, но поступить иначе он просто не мог

Лукашенко сразу понял, что прекращать поддержку коварного Израиля поздно, самолет уже в пути, летчики в доле, пассажиры одурачены бесноватыми идеями Западного мира, пора поднимать истребитель, иначе Вильнюс не жилец, и если уж выбирать, в какой город тащить бомбу, то пусть это лучше будет Минск, ибо сам погибай, а товарища выручай, пусть даже он нам никакой и не товарищ. Да, Александр Григорьевич прекрасно понимал, что никто в Европе не оценит его благородства, но поступить иначе он просто не мог, об этом говорят все годы его славного президентства.

Мало кто знает, как безобразно вели себя пассажиры рейса 4978, когда мимо них случайно пролетал беларусский МиГ-29, - тыкали в иллюминаторы факи и голые жопы, включали лампочки на своих шахидских поясах, кричали «Аллах акбар», играли со спичками, носили бомбу по салону, кто-то даже отстреливался, но летчики «Ryanair» уже и сами подумали: «А почему бы нам, собственно, не сесть в Минске? Хоть мир посмотрим». Впоследствии пассажиры тоже остались довольны бесплатной экскурсией, в частности, многие еще с воздуха отметили, какие в Беларуси хорошие дороги. Неудивительно, что, кроме агента иностранных разведок Протасевича, принявшего любезное предложение КГБ проследовать в комфортабельные условия проживания , еще три человека с данного рейса, впечатленные великодушием и самопожертвованием Александра Лукашенко и высоким уровнем жизни в Минске, выбрали свободу и решили остаться в Беларуси навсегда, раз уж выпал такой счастливый случай.

ХАМАС заявил, что никогда в жизни не назвал бы Лукашенко усатой собакой

Стоит ли удивляться тому, как болезненно Запад воспринял новый мировой триумф усатого лидера? Конечно же, нет. Особенно негодует, как и следовало ожидать, спасенный Вильнюс, ведь он сам готовил эту операцию под прикрытием иноразведок мировой фашистской Оси зла! Это стало окончательно понятно после того, как сильно удивленный своим новым подвигом ХАМАС заявил, что никогда в жизни не назвал бы Лукашенко усатой собакой, потому что даже не знает, кто это вообще такой, и уж тем более усат ли. Таким образом стало понятно, что Израиль, которого хлебом не корми - дай скомпрометировать ХАМАС, тут тоже как-то при делах, не говоря уже, конечно, об Америке. «Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, - процитировали на следующий день российские СМИ главу МИД РФ Лаврова. - Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием. Можно предположить, что «доброжелатели» Беларуси на этом не остановятся. Россия, разумеется, не оставит Беларусь в беде». Еще бы. В свою очередь, российский эксперт Баширов напоминает , что агент буржуазных иноразведок Протасевич «служил в одном из нацистских батальонов Украины в Донбассе... Таким образом, ситуация с задержанным в Минске получает и украинский трек».

Вот оно что! С этого, как говорится, и нужно было начинать.

А спасителя Вильнюса Александра Лукашенко с тех пор друзья уважительно зовут не иначе как «наш Майор Вихрь». Почему только майор, а не, допустим, генерал, что было бы логичнее? Очевидно, потому, что Владимир Владимирович Путин, приказы которого Александр Григорьевич сейчас так хорошо выполняет, вроде бы как полковник. А все вяликие вожди современности обязаны соблюдать субординацию.

Василий Рыбников

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