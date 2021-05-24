По информации компании, расследованием инцидента занимаются оборонные агентства Евросоюза и НАТО.

Ирландская авиакомпания Ryanair в новом заявлении о принудительной посадке ее самолета в Минске назвала инцидент «актом воздушного пиратства».

Обновленное заявление опубликовано в Twitter компании.

«Ryanair осуждает противоправные действия белорусских органов власти, перенаправивших рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом воздушного пиратства», – говорится в заявлении.

По информации компании, расследованием инцидента занимаются оборонные агентства Евросоюза и НАТО: «Ryanair полностью сотрудничает с ними, и мы не можем предоставлять дальнейшие комментарии по соображениям безопасности».

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: подробности

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Читайте такжеRyanair в заявлении о событиях в Минске "не заметила" истребитель и арест журналистаСамолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Катерина Шварц