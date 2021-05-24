ПредставительХАМАС Фавзи Бархум заявил, что организация не имеет отношения к угрозе взрыва самолета Ryanair, 23 мая совершившего экстренную посадку в Минске
Об этом пишет Reuters.
«Мы не прибегаем к таким методам, за ними могут стоять стороны, которые стремятся демонизировать ХАМАС и помешать миру сочувствовать палестинскому народу и его законному сопротивлению», - сказал Бархум.
Что этому предшествовало
- Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair было сделано от имени движения ХАМАС.
- По его словам, с учетом серьезности угрозы, информацию из аэропорта передали в "Белаэронавигацию".
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: детали
- В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.
- После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.
Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.
- Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.
- Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".
Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
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