В сети появилось видео, на котором Протасевич со следами побоев говорит, что дает признательные показания силовикам.

Один из основателей оппозиционного белорусского Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич может находиться в одной из больниц Минска.

Об этом Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга" сообщила мать Романа Наталья Протасевич.

По неподтвержденной информации, задержанный находится в критическом состоянии из-за проблем с сердцем.

В комментарии каналу "Белсат" Наталья Протасевич уточнила, что это может быть правдой, поскольку у сына были серьезные проблемы с сердцем.

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"У Романа есть проблемы с сердцем, его из-за этого в армию не взяли. Однажды у него случилось прединфарктное состояние. Мы все сердечники по материнской линии. Я, дочь, бабушки, дедушки. Если ему что-то там сделали, то это могло спровоцировать сердечный приступ", - говорит женщина.

Она не знает, в какой больнице может быть Роман. Поясняет: информация переходила от одних врачей к другим, так как медики сейчас очень запуганы.

В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что Роман Протасевич находится под стражей в следственном изоляторе №1 Минска.

"Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - заявили силовики.

По информации приближенного к Александру Лукашенко Телеграм-канала "Пул первого", завтра он намерен выступить с заявлением по поводу ситуации с задержанием Протасевича.

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Позже в сети появилось видео с задержанным активистом, в котором он на камеру говорит, что находится в СИЗО №1 Минска. "Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе сердцем или другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске", - заявил Протасевич.

Примечательно, что на лице у него можно заметить следы от вероятных побоев.

Задержание основателя NEXTA в аэропорту Минска: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодня лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят возможность принятия санкций из-за принудительной посадки самолета в Беларуси.

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Автор: Юрий Годован