Сейчас партнеры могут передавать разве что новое оружие, которое еще нужно изготовить.

После 2,5 лет войны в Украине у стран Запада почти ничего не осталось на складах, что можно было бы передать Киеву. Об этом на недавнем съезде правящей партии заявил государственный секретарь по вопросам вооруженных сил Министерства обороны Великобритании Люк Поллард, слова которого приводит The Times.

"Я думаю, что большинство западных стран подарили большинство имеющихся у них ресурсов для развертывания... поэтому мы видим, как формируются большие торговые отношения. Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки, чтобы отправить в Украину для продолжения борьбы", - заявил он, комментируя необходимость увеличения производства нового оружия.

Источники в украинском оборонном ведомстве ранее тоже высказывали свои опасения, что у Великобритании "ничего не останется", чтобы передать.

Видео дня

Поллард сказал, что поставлять Украине как можно больше оружия было "абсолютно правильно", добавив:

"Для этого мы исчерпали собственные запасы".

Джон Гили, министр обороны, предположил, что у Украины также заканчиваются войска, которые можно отправить на запад для обучения.

В отчете Государственного контрольно-ревизионного управления в этом месяце было отмечено, что британские военные запасы настолько исхудали, что правительство было вынуждено сократить пожертвования Украине в середине прошлого года. Министерство обороны "резко сократило" передачу военной техники Киеву в середине 2023 года после того, как пришло к выводу, что дальнейшая передача летальной помощи создаст "неприемлемые риски для военной готовности Великобритании".

Общая стоимость материальных средств, отправленных в Украину из британских запасов, составляла 171,5 млн фунтов стерлингов в период с 2021 по 2024 год. Однако в этот период произошло резкое сокращение: со 130 млн фунтов стерлингов в 2022-23 годах до лишь 15,9 млн фунтов стерлингов в 2023-24 годах.

Западная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, правительство Австралии может передать Украине более полусотни своих танков "Абрамс", которые давно стоят на консервации. Сейчас этот вопрос обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена.

Также мы рассказывали, что Запад поставляет ВСУ неисправные боеприпасы. Такие боеприпасы могли преждевременно взрываться, что приводило к ранениям личного состава и повреждению пушек.

Вас также могут заинтересовать новости: