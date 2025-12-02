Кремль готовится отклонить мирный план Трампа, - прогноз ISW

Кремль демонстрирует жесткую линию, а риторика Госдумы свидетельствует об отсутствии готовности к компромиссу.

Кремль, вероятно, отвергнет совместное мирное предложение США и Украины во время встречи Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, которая запланирована на вторую половину 2 декабря.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), который видит признаки полной неготовности Москвы к компромиссу.

Аналитики отмечают, что Россия сознательно избегает публичных заявлений о переговорах. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "не намерена вести переговоры через мегафон", а российские парламентарии демонстрируют жесткие позиции.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уже заявил, что американская делегация должна "подтвердить фундаментальный характер" договоренностей, которые якобы были достигнуты на американо-российском саммите на Аляске в 2025 году.

Еще жестче был заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, который заявил, что "правильные" переговоры ведутся только между США и Россией - и что Киев и Европа будут поставлены перед "свершившимся фактом".

"У них не будет другого выбора, кроме как подписать все, что скажут", - заявил он.

По данным ISW, кремлевские чиновники последовательно отвергают как первоначальный 28-пунктный мирный план, так и адаптированные версии, поскольку те не учитывают "максималистских военных требований" России.

В то же время Москва использует неопределенность относительно саммита на Аляске, чтобы скрыть, что именно она, а не Украина, блокирует мирный процесс. Аналитики напоминают, что Россия уже отклоняла несколько предложений о прекращении огня, согласованных Украиной и предложенных США.

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа активно работает над мирным урегулированием войны в Украине, однако европейские союзники все больше сомневаются в американской преданности НАТО и трансатлантической безопасности.

Как пишет WSJ, Путин знает, что не может победить НАТО в лобовом бою, особенно учитывая то, насколько плохо закончилась война в Украине для российских сил. Его единственная надежда - победить его политически, подорвав его единство, что он пытается делать постоянно.

