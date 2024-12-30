СМИ написало, какие цели может преследовать Путин, "извиняясь" перед Алиевым.

В канун Нового года исполняется 25 лет с тех пор, как кремлевский диктатор Владимир Путин сменил Бориса Ельцина на посту президента России. За этот длительный период он практически никогда не приносил официальные извинения за что-либо.

Но в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он признал, что "трагический инцидент" - крушение азербайджанского самолета, в результате которого погибли 38 человек, произошел в российском воздушном пространстве, пишет The Times.

При этом Путин не признал ответственности России, но "приблизился" к признанию того, что самолет был сбит российскими средствами ПВО, считают журналисты, имея за этим скрытый замысл. Как говорится в материале, инстинктивная реакция России заключалась в том, чтобы опровергнуть выводы американских экспертов и свалить вину за крушение на удары птиц, когда самолет заходил на посадку в Грозном.

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Тогда как Путин знал, что эта абсурдная ложь не убедит Алиева, который заявил российскому лидеру, что "внешнее физическое и техническое вмешательство" заставило сбитый самолет попытаться приземлиться на берегу Каспийского моря в Казахстане.

Теперь президент Азербайджана требует, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Алиев, по словам журналистов, не собирается унижаться. Ведь Азербайджан - важнейший партнер в отмывании российского газа, который он покупает и экспортирует в Европу "как свой собственный". Он также тесно связан с Турцией, союзником по НАТО, которого Москва надеется выманить с западных рубежей, а несколько лет назад он нанес унизительное поражение Армении, союзнику Москвы на Кавказе.

СМИ пишет, что Путин может позволить себе извинения. В то же время он пообещает провести полное расследование, чтобы свалить вину за катастрофу на Украину и ее беспилотники.

Что еще известно о падении самолета в Актау

Ранее УНИАН сообщал, что Россия пыталась замять вопрос с авиакатастрофой, по словам президента Азербайджана. "Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - сказал Алиев.

Кроме того, российские пропагандисты "нашли" виновных в падении самолета в Актау, упомянув, конечно же, украинские беспилотники. "С Азербайджаном у нас произошло резкое улучшение отношений. Конечно, киевский режим был крайне заинтересован в том, чтобы помешать этому", - заявляют они.

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