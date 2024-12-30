Российская пропаганда начала активно обвинять в крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer E190 Украину.
Пропагандист Дмитрий Киселев в эфире "Россия 1" заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты "намеренно создавали помехи для гражданских судов" в небе над Российской Федерацией.
А государственный телеканал Russia Today опубликовал комментарий директора Музея ПВО Юрия Кнутова, который говорит, что самолет упал из-за "подготовленной Киевом провокации":
"С Азербайджаном у нас произошло резкое улучшение отношений. Конечно, киевский режим был крайне заинтересован в том, чтобы помешать этому. Каким образом это можно сделать? Самолет регулярно летает по одному и тому же направлению".
Падение самолета в Актау
Напомним, 25 декабря в Казахстане упал самолет, который летел из Баку в Грозный. В страшной катастрофе погибли 38 человек, выжили - 29.
Самой распространенной версией стало поражение самолета огнем российской ПВО. Президент Азербайджана заявил, что воздушное судно стало неуправляемым из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы и практически потеряло управление вблизи Грозного.