Это не первый случай, когда оккупанты пытаются обвинить Украину в чужих преступлениях.

Российская пропаганда начала активно обвинять в крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer E190 Украину.

Пропагандист Дмитрий Киселев в эфире "Россия 1" заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты "намеренно создавали помехи для гражданских судов" в небе над Российской Федерацией.

А государственный телеканал Russia Today опубликовал комментарий директора Музея ПВО Юрия Кнутова, который говорит, что самолет упал из-за "подготовленной Киевом провокации":

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"С Азербайджаном у нас произошло резкое улучшение отношений. Конечно, киевский режим был крайне заинтересован в том, чтобы помешать этому. Каким образом это можно сделать? Самолет регулярно летает по одному и тому же направлению".

Падение самолета в Актау

Напомним, 25 декабря в Казахстане упал самолет, который летел из Баку в Грозный. В страшной катастрофе погибли 38 человек, выжили - 29.

Самой распространенной версией стало поражение самолета огнем российской ПВО. Президент Азербайджана заявил, что воздушное судно стало неуправляемым из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы и практически потеряло управление вблизи Грозного.

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