По словам президента, Украина поддержит Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами.

Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации относительно катастрофы рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации. На фото и видео отчетливо видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО", - отметил он.

По словам Зеленского, Украина поддержит Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призывает другие страны также оказать помощь.

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"Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", - добавил Зеленский.

Напомним, сообщалось, что Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Однако, он прямо не признал, что в самолет ударила ракета российской ПВО. Извинения касались того, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России"

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