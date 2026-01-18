Кремлевские 'монахини-шпионки' пробрались в Швецию, - The Telegraph

Шведская церковь предостерегла прихожан от сотрудничества с белорусским монастырем, связанным с Кремлем и военной разведкой РФ.

Одетые в белые платки и с крестами в руках, монахини монастыря Святой Елизаветы из Беларуси накануне Рождества беспрепятственно продавали изделия ручной работы в шведских церквях. В частности, они получили разрешение установить стол в храме в Тебю – богатом пригороде Стокгольма.

Впрочем, как выяснилось впоследствии, за внешней "благочестивостью" скрывалась совсем другая деятельность, пишет The Telegraph.

Связи с ГРУ и поддержка войны против Украины

Шведская церковь официально предупредила, что средства собирали представительницы монастыря, который:

Видео дня

открыто поддерживает российское вторжение в Украину;

имеет тесные связи с ГРУ – российской военной разведкой;

использует доходы для "поддержки российского национализма и агрессии".

"Монастырь утверждает, что вырученные средства идут на благотворительность. Это ложь... Церковь Швеции советует не поддерживать их деятельность каким-либо образом", – говорится в заявлении.

"Z-монахини" и пропаганда войны

Монахини монастыря Святой Елизаветы известны как так называемые "Z-монахини" – из-за публичной демонстрации символа "Z" после начала полномасштабного вторжения РФ.

Их фотографировали на временно оккупированных территориях Украины в бронежилетах рядом с российскими военными, а также во время мероприятий по "повышению боевого духа" солдат РФ.

Духовный руководитель монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл своих монахинь "боевой единицей".

Реакция Швеции и позиция настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что не осознавал масштаба проблемы, когда приглашал монахинь: "То, что я понял на этот раз, – это то, что их можно использовать как пропаганду. Раньше я не делал такого вывода".

В то же время он опроверг обвинения в финансировании войны:

"Небольшое количество людей купило несколько безделушек, которые не могут финансировать войну, абсолютно нет".

Более широкая картина: церкви как инструмент гибридной войны

В Церкви Швеции считают инцидент с "монахинями-шпионами" лишь частью более широкой проблемы. Руководительница кризисного планирования Церкви Швеции Кристина Смит заявила, что Россия системно пытается получить доступ к церковным зданиям, размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов и создавать иллюзию поддержки Кремля в странах НАТО.

"Полномасштабное вторжение 2022 года стало грубым пробуждением для многих шведов", – отметила она.

Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку войны и заявляет, что работает исключительно для помощи нуждающимся. В то же время на запрос газеты The Telegraph оперативного ответа монастырь не предоставил.

Православная церковь возле стратегического аэропорта

Особое беспокойство вызывает православная церковь, построенная в Вестеросе всего в 300 метрах от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос – так называемого "резервного" аэродрома на случай кризиса или войны.

Шведские спецслужбы считают, что объект может использоваться для наблюдения за инфраструктурой.

"Мы подозреваем, что эта церковь является плацдармом, который используется для сбора информации против Швеции", – заявила представительница городского совета Элеонора Лундквист.

Пропаганда в церкви – последние новости

Ранее Павел Лисянский, доктор философии политических наук, директор Института стратегических исследований и безопасности, заявил, что Русская православная церковь - неотъемлемая часть гибридной стратегии и гибридной войны РФ против Украины. Священники активно привлекаются к военной агрессии против Украины - освящают оружие, участвуют в боевых действиях.

В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин в ночь на 7 января, когда в РФ официально встречают Рождество, был в церкви, где пообщался с военными и их семьями. Там он заявил, что российские солдаты выполняют "святую миссию Господа".

Вас также могут заинтересовать новости: