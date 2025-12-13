'Массовый героизм': Ким Чен Ын встретил своих солдат, которые воевали за РФ

Ким Чен Ын лично встретил подразделение, которое воевало и выполняло инженерные задачи в Курской области.

Войска Северной Кореи, которые воевали в Курской области, вернулись домой. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил торжественную церемонию встречи военного подразделения.

Как пишет CNN, речь идет об инженерном подразделении Корейской народной армии, которое в течение нескольких месяцев находилось в зоне боевых действий во время войны Москвы против Украины.

Государственное агентство KCNA отмечает, что Ким Чен Ын поздравил офицеров и солдат 528-го инженерного полка, назвав их поведение "героическим", а выполнение задач - примером "массового героизма" и преданности приказам Трудовой партии Кореи. Подразделение находилось в зарубежной "командировке" в течение 120 дней.

Видео дня

На обнародованных Пхеньяном видеокадрах видно, как военные выходят из самолета, Ким Чен Ын обнимает раненого солдата в инвалидной коляске, а также как чиновники, военные и семьи встречают возвращение подразделения.

По данным KCNA, подразделение было направлено в Россию в начале августа и выполняло боевые и инженерные задачи в Курской области. Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что северокорейские военные участвовали в отражении украинского наступления в регионе, а впоследствии были привлечены к разминированию территорий.

Согласно пакту о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном, Северная Корея в прошлом году отправила в Россию около 14 тысяч военных. По оценкам южнокорейских, украинских и западных источников, более 6 тысяч из них погибли. В то же время Ким Чен Ын официально признал гибель девяти солдат во время этой миссии, назвав это "ужасной потерей".

Ким объявил, что 528-й инженерный полк будет награжден Орденом Свободы и Независимости, а девяти погибшим присвоено звание Героя КНДР и государственные награды посмертно.

В своей речи Ким отметил, что подразделение действовало в опасных боевых условиях, продемонстрировало дисциплину, идеологическую стойкость и "абсолютную преданность" государству.

Роль КНДР в войне

Северная Корея все более открыто признает участие своих военных в войне на стороне России. Ранее государственные СМИ показывали кадры репатриации погибших солдат и публичные церемонии чествования тех, кто воевал вместе с российской армией против Украины.

В начале сентября СМИ стало известно, что в результате боевых действий во время войны, которую РФ развязала против Украины, погибло около 2 тысяч солдат КНДР. Также тогда говорилось, что, по данным разведки Южной Кореи, Северная Корея планирует дополнительно отправить в РФ около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

