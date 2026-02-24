Такого не было с июня 2022 года: биткойн падает все ниже

Нынешнее падение происходит на фоне общего снижения интереса к рискованным инвестициям в мире.

Биткоин уже потерял более 19% за месяц и рискует показать самый слабый результат с июня 2022 года, когда рынок пережил волну банкротств в криптоиндустрии.

Издание Bloomberg пишет, что во вторник, 24 февраля, главная криптовалюта продолжила свое падение и во время торгов в Азии. Так, цена снизилась до 62 858 долларов. Таким образом, в феврале этот цифровой актив уже подешевел более чем на 19%.

По данным биржи Binance, по состоянию на 10:29 биткоин немного поднялся и стоил 63 257 долларов за монету.

Нынешнее падение происходит на фоне общего снижения интереса к рискованным инвестициям в мире. Инвесторов обеспокоили планы президента США Дональда Трампа повысить глобальные пошлины до 15%, что негативно повлияло на акции и другие активы с высоким риском.

"Решение президента Трампа повысить глобальные пошлины до 15% сильно пошатнуло рисковые активы, и биткоин двигался вместе с ними. Несмотря на рассказы о "цифровом золоте", биткоин продолжает торговаться как рисковый актив", - отметила криптоаналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

Если тенденция сохранится, то февраль станет худшим месяцем для биткоина с июня 2022 года. Кроме того, биткоин рискует зафиксировать падение уже пятый месяц подряд, что станет самой длинной серией падения с 2018 года.

Главная криптовалюта напугала трейдеров падением до 16-месячного минимума - до уровня 60 000 долларов. В начале февраля криптовалюта начала отходить от минимумов. Это произошло на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний. Также на настроения на крипторынке повлияла распродажа драгоценных металлов.

23 февраля биткоин подешевел из-за новой волны опасений по поводу статуса пошлин президента США Дональда Трампа.

