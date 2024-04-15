В апреле американская авиабаза Кадена, что находится в Японии, провела ротацию своих самолетов, заменив истребители F-35 и F-15C на F-22 и F-16. Это событие отметили эффектной "слоновой прогулкой". Фото опубликовали в издании Air & Space Forces Magazine.
В общем, на фотографиях можно увидеть:
- Четыре истребителя четвертого поколения F-15C;
- Восемь истребителей четвертого поколения F-16C;
- Десять истребителей пятого поколения F-35А;
- Одиннадцать истребителей пятого поколения F-22А;
- Один разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper;
- Два поисково-спасательных вертолета HH-60G Pave Hawk;
- Два самолета-заправщика КС-135;
- Один транспортный самолет MC-130J Commando II;
- Один разведывательный самолет RC-135;
- Один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3;
- Один патрульный и противолодочный самолет P-8 Poseidon.
По сообщению местных СМИ, один из прибывших с Гавайев истребителей F-22 попал в инцидент: в репортаже было показано видео его буксировки со взлетно-посадочной полосы.
Отметим, что авиабаза Кадена является базой Воздушных сил США, которая расположена на японском острове Окинава вблизи городов Кадена и Чятан. Она находится всего в 400 морских милях (740 км) от Тайваня.
Американское оружие - последние новости
Напомним, в апреле стало известно, что американцы создают для F-35 новую компактную гиперзвуковую ракету, которую можно будет разместить во внутреннем отсеке самолета.
"Это многоцелевая, высокоэффективная система для ВМС США, которая имеет высокую живучесть и доступную цену, поэтому вы сможете удерживать множество целей под угрозой с помощью одной системы вооружения, которая готова уже сейчас", - заявили тогда разработчики.
А ранее, в марте, стало известно о новом испытании Соединенными Штатами другого гиперзвукового оружия - ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Ее запустили с бомбардировщика B-52 Stratofortress.