На новых фото можно увидеть американские истребители четвертого и пятого поколения вместе.

В апреле американская авиабаза Кадена, что находится в Японии, провела ротацию своих самолетов, заменив истребители F-35 и F-15C на F-22 и F-16. Это событие отметили эффектной "слоновой прогулкой". Фото опубликовали в издании Air & Space Forces Magazine.

В общем, на фотографиях можно увидеть:

Четыре истребителя четвертого поколения F-15C;

Восемь истребителей четвертого поколения F-16C;

Десять истребителей пятого поколения F-35А;

Одиннадцать истребителей пятого поколения F-22А;

Один разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper;

Два поисково-спасательных вертолета HH-60G Pave Hawk;

Два самолета-заправщика КС-135;

Один транспортный самолет MC-130J Commando II;

Один разведывательный самолет RC-135;

Один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3;

Один патрульный и противолодочный самолет P-8 Poseidon.

По сообщению местных СМИ, один из прибывших с Гавайев истребителей F-22 попал в инцидент: в репортаже было показано видео его буксировки со взлетно-посадочной полосы.

Видео дня

Отметим, что авиабаза Кадена является базой Воздушных сил США, которая расположена на японском острове Окинава вблизи городов Кадена и Чятан. Она находится всего в 400 морских милях (740 км) от Тайваня.

Американское оружие - последние новости

Напомним, в апреле стало известно, что американцы создают для F-35 новую компактную гиперзвуковую ракету, которую можно будет разместить во внутреннем отсеке самолета.

"Это многоцелевая, высокоэффективная система для ВМС США, которая имеет высокую живучесть и доступную цену, поэтому вы сможете удерживать множество целей под угрозой с помощью одной системы вооружения, которая готова уже сейчас", - заявили тогда разработчики.

А ранее, в марте, стало известно о новом испытании Соединенными Штатами другого гиперзвукового оружия - ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Ее запустили с бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Вас также могут заинтересовать новости: