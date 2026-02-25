США выразили Украине демарш из-за ударов по нефтяному объекту в Новороссийске, – CNN

Госдеп передал Киеву демарш из-за атаки на Новороссийск, которая затронула интересы США в Казахстане.

Администрация Дональда Трампа передала официальный дипломатический демарш Украине после атаки на российский нефтяной объект в районе Новороссийска в Черном море. Об этом на брифинге заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

По ее словам, в Государственном департаменте США сообщили, что украинские удары по Новороссийску в конце прошлого года повлияли на американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан.

"Мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападений на американские интересы", – сказала Стефанишина на брифинге, уточнив, что речь идет именно об экономических интересах США, а не о запрете атак на российскую военную или энергетическую инфраструктуру в целом.

"Мы приняли это во внимание", – добавила она.

Удар по Новороссийску и последствия для Казахстана

В конце ноября украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск. В результате удара была повреждена инфраструктура, в частности ключевой трубопровод, транспортирующий казахстанскую нефть к Черному морю.

Основным акционером Каспийского трубопроводного консорциума является Chevron. После атаки экспорт казахстанской нефти существенно сократился, что затронуло американские экономические интересы.

Посол отметила, что в обращении Госдепартамента подчеркивалось: в настоящее время США имеют значительные экономические интересы в Казахстане, но не в Украине.

"Мне очень жаль, что за 35 лет независимости Украины мы не достигли ситуации, когда могли бы сделать то же самое", – сказала она.

На фоне затяжной войны

Демарш произошел на фоне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Мирные переговоры при посредничестве США пока не дали прорыва, а боевые действия продолжаются.

Стефанишина в то же время раскритиковала недостаточный, по ее мнению, уровень давления на Москву в начале войны. "Мы делали достаточно для выживания Украины, но недостаточно для того, чтобы Россия не эволюционировала", – заявила она.

Посол призвала Конгресс США принять закон об усилении санкций против РФ, отметив, что задержка с его принятием воспринимается в Москве как победа.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что хотел бы, чтобы Трамп "остался на нашей стороне". На вопрос, оказывает ли Вашингтон достаточное давление на Владимира Путина, он ответил: "Нет".

Удар по терминалу КТК в Новороссийске - главные новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре стало известно об атаке на терминал КТК в порту Новороссийска. После атаки Казахстан осудил Украину. Астана потребовала прекратить удары по якобы "гражданскому объекту, чья деятельность защищена нормами международного права".

В МИД Украины ответили на этот протест, подчеркнув, что действия Украины направлены не против Казахстана, а на отпор полномасштабной российской агрессии.

