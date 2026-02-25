Россияне нанесли удары по Запорожскому району: четыре человека погибли, есть раненые

За сутки Россия нанесла 643 удара по 32 населенным пунктам региона.

Российские оккупанты обстреляли Запорожский район, в результате чего погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в течение суток армия РФ нанесла 643 удара по 32 населенным пунктам региона.

Федоров добавил, что в общей сложности поступило 218 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке", - отметил чиновник.

Также, по словам Федорова, россияне в течение суток применили для ударов 401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV). Кроме того, было нанесено и 223 артиллерийских удара по области.

Как писал УНИАН, в ночь на 23 февраля РФ атаковала энергетику и жилой сектор Одесской области. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, два человека погибли.

Также известно, что пострадали трое мужчин: 49-летний, 22-летний и еще один, которому на вид около 40 лет - он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, 22 февраля Россия массированно атаковала Киев и область. Отмечается, что в результате российской атаки на Киевскую область погиб один человек, спасены 8 человек, среди них - ребенок.

"Пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения. Также во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села Софиевская Борщаговка спасатели спасли мужчину", - сообщили тогда в ГСЧС.

