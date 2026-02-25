Лазарева суббота – один из важных православных праздников, который отмечается в период Великого поста и непосредственно перед Вербным воскресеньем. Он посвящен одному из значимых событий Нового Завета, имеющему глубокий духовный смысл и богатую традиционную символику.
Разберемся, что такое Лазарева суббота и какие обычаи связаны с этим днем.
Лазарева суббота – что это за праздник
Лазарева суббота 2026 года приходится на 4 апреля по григорианскому календарю для большинства Православных церквей. Эта дата определяется в зависимости от даты Пасхи – как суббота шестой недели Великого поста, непосредственно перед празднованием Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) и началом Страстной седмицы.
Исторически праздник связан с чудом воскрешения Лазаря из Вифании – события, описанного в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос, узнав о смерти своего друга, пришел к его могиле и воскресил Лазаря спустя четыре дня после его погребения.
Это чудо рассматривается как предвестие собственного воскресения Христа, так что Лазарева суббота – это праздник, в первую очередь символизирующий победу жизни над смертью.
Православные традиции
Разобравшись с тем, что означает Лазарева суббота, следует также напомнить, какие обычаи связаны с этим днем.
По церковному уставу Лазарева суббота занимает особое место в богослужебном календаре: она считается своего рода мостом между строгим Постом и радостными службами Страстной седмицы.
В этот день совершаются богослужения с особым акцентом на теме воскресения и надежды. Священники надевают яркие одежды, а хор и песнопения соответствуют радостному настрою.
В церквях в этот день освящают веточки вербы или ивы и люди берут их домой как символ обновления. В народе говорят, что в этот день просыпается природа: птицы поют, земля оживает, а по погоде можно судить о будущем урожае.
Лазарева суббота – что нельзя делать верующим
По обыкновению, у людей возникает немало логичных вопросов в день, когда отмечается Лазарева суббота: что можно есть в эту дату, считается ли это продолжением поста, и что нужно успеть сделать православным.
Во-первых, как и всегда во время поста, важно быть спокойным и сдержанным. Но этим советы о том, как провести праздник, не ограничиваются:
- Работу и хлопоты по дому лучше заменить молитвой.
- Развлечения, шумные празднования и застолья считаются неуместными.
- Бракосочетания и дни рождения, если они приходятся на этот день, часто переносятся.
- От грубых слов, ссор и раздражительности желательно воздерживаться.
Наконец, один из самых часто задаваемых вопросов, когда наступает Лазарева суббота – что можно есть в течение этого дня.
Великий пост в этот день остается в силе, однако церковный устав допускает употребление растительной пищи, а порой также небольшие исключения, например, включение в рацион икры, как символа будущей жизни.
Таким образом, Лазарева суббота – это день надежды и размышлений, и в то же время он напоминает о скорой годовщине крестных мук и Пасхе.
В этот день сочетаются церковные традиции и народные обычаи, но главное – помнить, что настоящая радость начинается в сердце каждого верующего.
