В этот день Христос воскресил из мертвых одного, а сейчас Он вселяет жизнь в каждого из нас.

Лазарева суббота – один из важных православных праздников, который отмечается в период Великого поста и непосредственно перед Вербным воскресеньем. Он посвящен одному из значимых событий Нового Завета, имеющему глубокий духовный смысл и богатую традиционную символику.

Разберемся, что такое Лазарева суббота и какие обычаи связаны с этим днем.

Лазарева суббота – что это за праздник

Лазарева суббота 2026 года приходится на 4 апреля по григорианскому календарю для большинства Православных церквей. Эта дата определяется в зависимости от даты Пасхи – как суббота шестой недели Великого поста, непосредственно перед празднованием Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) и началом Страстной седмицы.

Исторически праздник связан с чудом воскрешения Лазаря из Вифании – события, описанного в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос, узнав о смерти своего друга, пришел к его могиле и воскресил Лазаря спустя четыре дня после его погребения.

Это чудо рассматривается как предвестие собственного воскресения Христа, так что Лазарева суббота – это праздник, в первую очередь символизирующий победу жизни над смертью.

Православные традиции

Разобравшись с тем, что означает Лазарева суббота, следует также напомнить, какие обычаи связаны с этим днем.

По церковному уставу Лазарева суббота занимает особое место в богослужебном календаре: она считается своего рода мостом между строгим Постом и радостными службами Страстной седмицы.

В этот день совершаются богослужения с особым акцентом на теме воскресения и надежды. Священники надевают яркие одежды, а хор и песнопения соответствуют радостному настрою.

В церквях в этот день освящают веточки вербы или ивы и люди берут их домой как символ обновления. В народе говорят, что в этот день просыпается природа: птицы поют, земля оживает, а по погоде можно судить о будущем урожае.

Лазарева суббота – что нельзя делать верующим

По обыкновению, у людей возникает немало логичных вопросов в день, когда отмечается Лазарева суббота: что можно есть в эту дату, считается ли это продолжением поста, и что нужно успеть сделать православным.

Во-первых, как и всегда во время поста, важно быть спокойным и сдержанным. Но этим советы о том, как провести праздник, не ограничиваются:

Работу и хлопоты по дому лучше заменить молитвой.

Развлечения, шумные празднования и застолья считаются неуместными.

Бракосочетания и дни рождения, если они приходятся на этот день, часто переносятся.

От грубых слов, ссор и раздражительности желательно воздерживаться.

Наконец, один из самых часто задаваемых вопросов, когда наступает Лазарева суббота – что можно есть в течение этого дня.

Великий пост в этот день остается в силе, однако церковный устав допускает употребление растительной пищи, а порой также небольшие исключения, например, включение в рацион икры, как символа будущей жизни.

Таким образом, Лазарева суббота – это день надежды и размышлений, и в то же время он напоминает о скорой годовщине крестных мук и Пасхе.

В этот день сочетаются церковные традиции и народные обычаи, но главное – помнить, что настоящая радость начинается в сердце каждого верующего.

