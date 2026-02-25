Далеко не все точно знают, чем эти три вида ароматов отличаются друг от друга.

Выбор аромата, который украсит и дополнит образ - всегда непростая задача, ведь вариантов очень много, как и продукции разных видов и брендов. Вне зависимости от того, что вам нужно - пополнить коллекцию новым флакончиком или выбрать свой фирменный, любимый, аромат, важно знать, чем отличается туалетная вода от духов и парфюмированной воды, чтобы потом не разочароваться.

Чем отличается туалетная вода от парфюмированной воды и парфюма

"Для того, чтобы понять, чем отличается туалетная вода от парфюмерной и от духов, стоит знать, что каждый из этих типов аромата обозначает определенную концентрацию ароматического масла, а следовательно, и интенсивность. Эти различия влияют на стойкость парфюма и на то, как он пахнет сразу после нанесения" - об этом сказано на официальном сайте одного из парфюмерных магазинов Yves Saint Laurent.

Также стоит учитывать главные отличительные признаки, например, уровень концентрации ароматического масла. Парфюм имеет самую высокую - до 40%, парфюмерная вода - от 15 до 20%, а туалетная вода - от 5 до 15%. Это влияет и на интенсивность, и на стойкость аромата. Кроме того, имеют значение и ароматические профили. Так, настоящий духи имеют более сложный "букет", чем туалетная или парфюмированная вода, за счет более высокой концентрации масел. Однако для более ясного понимания различий стоит отдельно разобрать каждый вид аромата.

Парфюм (духи)

Парфюмерная композиция, также известная как "экстракт парфюма", является самым концентрированным типом ароматизатора в мире парфюмерии.

При сравнении с туалетной водой (EDT) или парфюмерной водой (EDP) видно, что парфюм содержит от 20 до 40% ароматических масел в составе, обладает большей интенсивностью и насыщенностью. Благодаря этим характеристикам парфюм идеально подходит для торжественных мероприятий, когда необходимо, чтобы аромат держался несколько часов. Также духи хороши для холодного времени года, так как при низких температурах большинство ароматов раскрываются лучше и ярче, чем в жару.

Парфюмированная вода

Парфюмерная вода отличается от парфюма, в первую очередь, тем, что содержит меньшую концентрацию ароматических масел - примерно от 15% до 20% в каждом флаконе.

Парфюмерную воду (EDP) можно рассматривать как нечто среднее между обычным парфюмом и туалетной водой. EDP отличается своим ароматом и стойкостью, и при правильной технике нанесения может держаться на коже до 10 часов. Такой вид аромата отлично подходит для особых случаев и достаточно универсальна для повседневного использования.

Туалетная вода

Главное, чем отличается туалетная вода от парфюма или парфюмированной воды - это наиболее низкая концентрация ароматических масел в составе - всего от 5 до 15%. Туалетная вода - это более лёгкий и менее концентрированный тип аромата, с большим содержанием спирта и воды. Большее количество спирта приводит к более быстрому испарению аромата, но, вместо того чтобы быть недостатком, это делает туалетную воду идеальным выбором для повседневного использования или для повторного нанесения в дороге.

В то время как парфюмерная вода обычно имеет более насыщенный аромат, туалетная вода, как правило, отличается свежим и бодрящим запахом, она идеально подходит для весны и тем более лета, создавая легкое и даже игривое настроение, когда не хочется никаких "тяжелых" ароматов.

Выбирать, что будет в вашем арсенале - парфюм, парфюмированная вода или же туалетная вода, нужно, исходя из личных предпочтений и повода. Если вы хотите найти идеальный флакон на каждый день, то можете отдать предпочтение парфюмированной воде в холодное время года и туалетной - в жаркие дни. Для особых случаев - ужинов, праздников, официальных мероприятий все-таки необходимо иметь в запасе несколько флаконов идеально подходящих вам стойких парфюмов.

