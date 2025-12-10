США перестают быть надежной опорой для Европы, поэтому ЕС спешно укрепляет собственную систему безопасности, готовясь к обороне без Америки.

Поток атак президента США Дональда Трампа на Европейский союз заставляет европейских лидеров столкнуться с немыслимым: будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности, и Европе приходится организовывать собственную оборону гораздо быстрее и раньше, чем кто-либо ожидал.

В ожидании сокращения роли США лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой, пишет Politico. Многие важнейшие решения, касающиеся Украины, формируются внутри неформальной "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, а также в нее входит Германия.

Но в то же время политики ЕС обсуждают более глубокую координацию в рамках возглавляемых Великобританией Объединенных экспедиционных сил — или продвижение более сильного "европейского столпа" внутри НАТО, идею, давно поддерживаемую Парижем и теперь набирающую поддержку в Берлине.

Видео дня

Ответственность за оборону Европы на самой Европе

Ключевой вопрос теперь заключается не в том, если Европа возьмет на себя основную ответственность за оборону, а когда. Отсутствие государственного секретаря США Марко Рубио на недавней встрече министров иностранных дел НАТО — событие, которое в истории альянса случалось всего несколько раз — вызвало тревогу среди европейских и бывших натовских чиновников.

Эта тревога усилилась, когда его заместитель Кристофер Ландау обвинил страны ЕС в том, что они уделяют приоритет собственным оборонным промышленностям, вместо продолжения закупок у США.

Стремления создать новые форматы взаимодействия, независимые от Вашингтона, получили дополнительный импульс на прошлой неделе после публикации новой Стратегии национальной безопасности (NSS) администрации Трампа.

"Дни, когда Соединенные Штаты держали на плечах весь мировой порядок, как Атлант, закончились. Богатые, развитые страны должны взять на себя первичную ответственность за свои регионы", — говорится в документе. В Европе, утверждается в стратегии, массовая миграция "меняет континент и создает разногласия".

"Если нынешние тенденции сохранятся, континент будет неузнаваем уже через 20 лет или меньше. И потому совсем не очевидно, будут ли экономики и армии некоторых европейских стран достаточно сильными, чтобы оставаться надежными союзниками", - также говорится в документе.

В NSS также описано, что если среди союзников по НАТО большинство станут неевропейскими странами, то "открытым остается вопрос: будут ли они видеть свое место в мире — и свой союз с США — так же, как те, кто подписывал устав НАТО".

Трамп же недавно повторил свою мысль: "Европа, подвергшаяся массовой миграции, разлагается и не имеет целей. Лидеры блока - слабые и просто не знают, что делать".

Новый европейский порядок

На фоне непрекращающихся атак со стороны администрации Трампа Европейский союз тихо работает над новыми гарантиями безопасности — на случай, если гарантия НАТО окажется ненадежной.

"Вопрос в том, нужны ли нам дополнительные гарантии безопасности и институциональные механизмы, чтобы быть готовыми — если статья 5 вдруг не будет реализована. Тем не менее, мы всегда должны рассчитывать на статью 5", — отметил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в конце ноября.

Юридическая основа для таких гарантий есть в статье 42.7 договора ЕС о взаимной обороне — она появилась после войны в Косово в конце 1990-х, когда французский лидер Жак Ширак и британский премьер Тони Блэр призвали Европу взять оборону в собственные руки. В Европе хотят в течение следующего года подробно прописать положения статьи, чтобы коды действий стран в случае нападения были ясны.

Конец эпохи

На фоне предупреждений европейских военных и разведок о том, что атака России может произойти уже к 2028 году, традиционное отношение Европы к обороне — и зависимость от США — стремительно меняется.

До недавнего времени Германия твердо поддерживала НАТО, возглавляемое США. Но при канцлере Фридрихе Мерце Берлин ведет переговоры с Парижем о том, как французский ядерный потенциал может усилить европейскую безопасность.

Одновременно Мерц демонстрирует все большую готовность расходиться с Вашингтоном по вопросам Украины и архитектуры безопасности Европы. Некоторые положения стратегии национальной безопасности США он назвал "неприемлемыми".

Дефицит возможностей

Проблема Европы — перейти от слов к делу. Ставки огромны — в том числе потому, что серьезное усиление континентальной обороны потребует перераспределения ресурсов от соцрасходов, что может привести к падению правительств.

Есть и институциональная проблема: США остаются крупнейшим партнером НАТО, а значит альянс — не место для планирования будущего "без Америки". "Это подорвало бы сам смысл НАТО", — сказал один из дипломатов. И сейчас внутри альянса нет планирования на случай НАТО без США, говорится в материале.

Некоторые дипломаты на правах анонимности интерпретируют сигналы Вашингтона не как подготовку к выходу из НАТО, а как мощный "пинок" Европе, пока США переключают внимание на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион. "США и союзники по НАТО относятся к обязательствам по статье 5 очень серьезно. Статья 5 нерушима. Но у нас есть ожидания", — заявил посол США Уитакер.

А именно: чтобы европейцы взяли на себя основную ответственность за обычную оборону континента, пишет СМИ.

Сможет ли Европа заменить США

Одна из самых сложных задач — восполнить возможности, которые сейчас предоставляет Америка.

Сейчас европейцы дают до 60% возможностей в некоторых областях. Но в критически важных — разведка, стратегические перевозки, дальние удары — львиная доля зависит от США. Европе будет крайне сложно закрыть этот дефицит, особенно за год-два.

При этом некоторые чиновники указывают: даже если администрация Трампа захочет выйти из НАТО, Конгресс может этому помешать. Закон о обороне, который вскоре может быть вынесен на голосование, вводит ограничения на сокращение американских войск в Европе — это двухпартийный "ответ" стратегии Белого дома.

Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер заявил, что новая стратегия — не что иное, как: "Предательство 80 лет двухпартийной политики США".

Политика США по отношению к Европе

Ранее УНИАН сообщал, что Конгресс США выступает против сокращения войск в Европе и Южной Корее. В зарегистрированном документе отмечается, что США не могут сократить численность своих войск в Европе до менее чем 76 000 человек без представления оценки и подтверждения Конгресса, что такой шаг не повредит интересам безопасности США или НАТО.

Кроме того, мы также рассказывали, что новая стратегия нацбезопасности Трампа огорчит союзников США, но порадует Китай и РФ. Стратегия ставит Западное полушарие на первое место, преуменьшая значение остального мира. В этом есть географическая логика, но не стратегическая. Стратегия полезно подчеркивает важность устранения пагубных интересов из полушария, хотя и не упоминает Россию, Китай.

Вас также могут заинтересовать новости: