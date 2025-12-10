Американские пилоты после атаки на Перл-Харбор требовали убрать красный круг из своих эмблем, ведь он слишком напоминал японский символ "восходящего солнца".

Американские истребители в начале Второй мировой войны использовали опознавательные эмблемы, которые частично напоминали японский символ "восходящего солнца" - и именно это стало причиной острых споров и быстрых изменений в маркировке военной авиации США, пишет Slash Gear.

7 декабря 1941 года Япония атаковала Перл-Харбор, что стало поводом для вступления США в войну. Японские самолеты шли под значением хорошо узнаваемого военного флага: белый фон, красный круг и 16 лучей.

Американские истребители на тот момент также имели красный круг - в центре белой звезды на синем диске. Эмблема использовала цвета американского флага, но в воздушном бою ее легко можно было спутать с японской маркировкой.

После атаки пилоты США начали жаловаться, что красный "шар" делает свои же самолеты похожими на вражеские. Авиаторы самостоятельно закрашивали элемент эмблемы, чтобы избежать случайного огня. В конце мая 1942 года командование официально приказало полностью убрать красный круг со всех боевых самолетов.

Почему красный круг так раздражал: история символов

Японский красный диск - Хиномару - символизирует богиню солнца Аматэрасу и издавна был связан с императорской властью.

Американские же опознавательные знаки менялись несколько раз: от красной звезды в 1916 году до синего круга с белой звездой и красным центром в 1919-м. Именно эта эмблема и попала под критику после начала Тихоокеанской войны.

Новая эмблема появилась в 1943-м - и снова вызвала возмущение

В июне 1943 года американская авиация добавила к звезде синие прямоугольники по бокам, а весь знак обвели красной рамкой. Но части, которые воевали против Японии, сразу выступили против возвращения красного элемента. В августе рамку заменили на синюю - в таком виде эмблема использовалась в дальнейшем.

